Société

Suède

Préparer la mort en faisant le ménage

(Stockholm) « Je fais ce nettoyage de la mort plusieurs fois par semaine et cela me calme » : dans son coquet appartement du centre de Stockholm, Lena Sundgren, 84 ans, débarrasse sa bibliothèque à la lueur d’une bougie, pour le jour où elle ne sera plus là.