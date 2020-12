Une vie spirituelle de qualité aide à aller mieux

Plus la qualité de notre vie spirituelle est bonne, meilleur est notre état de santé mentale en pandémie. Voilà ce que révèle un sondage mené auprès de 2754 étudiants et employés du Réseau de l’Université du Québec, au printemps 2020. « Le spirituel vient améliorer notre bien-être de manière très marquée », indique Christiane Bergeron-Leclerc, professeure à l’unité d’enseignement en travail social de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et codirectrice de l’étude Impact COVID-19. Explications en sept points.