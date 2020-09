Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Valérie Simard

La Presse

Alexandre Vigneault

La Presse

Marie Allard

La Presse

Maternité : des soins pour la future maman

Lancée l’an dernier par Geneviève Côté, doula postnatale certifiée qui œuvrait dans le domaine des communications avant de décider de changer de vie, l’entreprise québécoise 4T propose des boîtes thématiques à offrir aux nouvelles mamans, pensées pour un quatrième trimestre en douceur. Voilà qu’elle élargit son offre avec la nouvelle gamme 4T-Bedon, cette fois destinée aux futures mamans. Quatre choix de boîtes thématiques sont proposés pour accompagner la femme dans les différentes étapes de la grossesse : La Grande Aventure (1er trimestre), Le Bébé Bedon (2e), La Bedon Rond (3e) et Ça y est presque (avant l’accouchement). À l’intérieur : des tisanes adaptées à chaque étape de la grossesse, des illustrations à colorier et une sélection de soins comme des huiles et des beurres, fabriqués à la main avec des ingrédients naturels, majoritairement locaux et bio. Tout achat de 50 $ et plus donne également accès à L’Extra, une boîte à outils comprenant une liste pour sa valise, un plan de naissance et séances de yoga et introduction à la méditation en collaboration avec Dominique Charbonneau, du Studio Y.

> Consultez le site de Quatret

Évènement : propager la paix

ILLUSTRATION CATHERINE D’AMOURS, FOURNIE PAR LES JOURNÉES DE LA PAIX Organisées par le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale, les Journées de la paix sont de retour cette année à un moment où solidarité, bienveillance et humanité sont plus que nécessaires.

Organisées par le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale, les Journées de la paix sont de retour cette année à un moment où solidarité, bienveillance et humanité sont plus que nécessaires. Contexte sanitaire oblige, la plupart des évènements se tiennent en ligne. On retrouve, dans la programmation, plusieurs ateliers et conférences, des expositions et projections de films. Mouvement de paix invite les gens à devenir des Semeurs de sourires en distribuant dans leur entourage des cartes-défis, téléchargeables en ligne. Parmi les autres activités au programme, soulignons le Petit-déjeuner en paix, présenté le 2 octobre par l’organisme Pour 3 Points, la Soirée du film pour la paix – spécial Wapikoni, diffusée le 15 octobre par le Festival du nouveau cinéma, et Rassembler le monde avec mes plats perses : cours de cuisine en ligne, offert le 17 octobre par la chef Atena. Cette année, les Journées pour la paix ont pour ambassadeurs l’autrice Kim Thúy, le documentariste et militant Will Prosper, les cocréateurs de la websérie YidLife Crisis, Eli Batalion et Jamie Elman, l’artiste multidisciplinaire Catherine D’Amours et l’animateur Kevin Raphael. L’évènement est en cours et se tiendra jusqu’au 17 octobre.

> Consultez le site des Journées de la paix

Nouveauté : Sonia Benezra raconte les aînés

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Sonia Benezra

Sonia Benezra se joint à l’équipe de CREA TV, destinée aux aînés, où elle anime une émission où elle présentera des « histoires de personnes inspirantes ayant fait grandir à leur façon le Québec » et « des figures marquantes de notre culture ». « Je souhaite de tout cœur redonner les lettres de noblesse à cette génération de gens honorables qui a été trop longtemps négligée. Nos doyens méritent qu’on les mette en lumière et qu’on souligne tout ce qu’ils ont apporté à notre société », estime l’intervieweuse. CREA TV a été développée pendant le confinement par l’entreprise immobilière EMD Batimo, qui possède notamment des résidences pour personnes âgées, afin de briser l’isolement des aînés. La programmation compte également une émission intitulée Paroles de sages, où des personnes « qui ont du vécu » parleront de sujet d’actualité ou de société comme la sexualité, la politique et l’environnement. La chaîne est désormais accessible gratuitement sur l’internet.

> Consultez le site de CREA TV

Livres : beaux ou dégoûtants, les bisous ?

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS AUZOU Des bisous ? Ouache ! ! !, texte d’Andrée Poulin, illustrations d’Anne-Claire Delisle, collection Les albums Auzou, éditions Auzou.

Les parents de Clara s’embrassent. « Ouache ! », réagit son grand frère. Pour déterminer si les bisous sont dégoûtants, Clara mène une enquête auprès des animaux. Vadrouille la grenouille trouve que les bécots, c’est beau. Dodue la tortue applaudit lorsque ses parents se câlinent en disant mon-chou-ma-chérie. Quand Timéo l’éléphanteau voit ses parents en train de se bécoter, il va les taquiner. Et si le grand frère de Clara faisait juste semblant de ne pas aimer les bisous ? Joliment illustré, cet album est tendre et plein d’amour.

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS AUZOU Extrait du livre Des bisous ? Ouache ! ! !, texte d’Andrée Poulin, illustrations d’Anne-Claire Delisle, collection Les albums Auzou, éditions Auzou.

Des bisous ? Ouache ! ! !, texte d’Andrée Poulin, illustrations d’Anne-Claire Delisle, collection Les albums Auzou, éditions Auzou.