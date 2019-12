Pour reprendre notre souffle, faire le plein d’énergie ou encore nous offrir un moment de réflexion, voici la rubrique... qui fait du bien !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Marie Allard

La Presse

Bien-être : s’immerger au Strøm

La nouvelle programmation du Strøm Spa démontre encore plus le désir d’offrir une expérience globale, immersive et sensorielle à la clientèle de ses quatre établissements (L’Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke et Québec). Y sont mis de l’avant cinq évènements aux résonances scandinaves : Hälsa, Hygge, Månen, Børn et Måltid, qui proposent différentes expériences et activités pour tous les goûts.

Par exemple, Hälsa offre, un lundi par saison, une retraite d’un jour composée de diverses activités — repas, atelier sportif et bien-être, circuit thermal… De son côté, l’expérience Hygge offre un moment plus décontracté avec des 5 à 7 à la scandinave, tous les jeudis, pour profiter du circuit thermal entre amis, alors que les discussions à voix basse sont permises sur tout le site. Avec Børn, les parents ont l’occasion d’initier les petits de 4 ans et plus aux bienfaits de l’hydrothérapie (tous les samedis matin, de 7 h 30 à 10 h), alors que Måltid propose de prendre un petit-déjeuner à la scandinave en formule brunch, puis de combiner le tout avec l’expérience thermale, dont un sauna aux herbes.

Nous avons eu la chance de tester une soirée Månen, qui se déroule tous les premiers vendredis du mois, dès 17 h et exceptionnellement jusqu’à minuit. Une « nuit lunaire » qui offre l’espace pour connecter avec la nature et avec soi-même, grâce à divers ateliers holistiques inspirés de l’influence du cycle lunaire. Par exemple, le circuit thermal guidé permet de profiter au maximum des bienfaits de l’hydrothérapie, alors qu’un « maître » guide un petit groupe dans un sauna — diffusion d’huiles essentielles et quartiers d’agrumes gelés permettent d’y rester une dizaine de minutes, afin de maximiser ses effets positifs sur le corps. Ensuite, on entre dans une eau très froide — une étape essentielle de l’hydrothérapie, trop souvent sautée — et puis on prend un instant pour méditer et se poser.

Notre coup de cœur de la soirée est incontestablement l’atelier de méditation sonore, qui est guidé au spa de L’Île-des-Sœurs par Sarah Surrenders (The Resonance Temple). Durant 45 minutes, on y est plongé dans un état méditatif qui filtre avec une douce transe grâce aux divers instruments et sons utilisés. On s’y abandonne avec douceur, et on en sort à la fois complètement relaxé et étrangement réénergisé. Une expérience à faire au moins une fois dans sa vie !

Activité : pour jouer en famille

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le jeu de cartes Focus Minus

Identifier les émotions — les siennes et celles des autres — n’est pas toujours évident pour un enfant. Dans Focus minus, de deux à quatre joueurs doivent observer les émotions exprimées par des animaux. Joie, excitation, tristesse, bouderie, colère, fierté, etc. sont ressenties par de mignons cochons, pigeons et tortues. L’astuce, c’est que le même animal exprime deux sentiments différents, selon que la carte est posée sur le recto ou le verso. Qui repérera la carte qui a changé pendant que les joueurs avaient les yeux fermés ?

Conçu à Montréal par deux psychoéducatrices, ce jeu de cartes solide permet de faire des parties de 10 à 15 minutes — c’est parfait comme moment en famille lors de soirées chargées.

Jeu de cartes Focus minus, conception d’Audrey Leblanc et Mélanie Martel, illustrations d’Éric Brochu, éditions AmalGame, distribution Pierre Belvédère. Dès 4 ans.

Temps des Fêtes : l’(autre) course aux cadeaux

PHOTO GETTY IMAGES Le 22 décembre, Lululemon organise une course qui permettra d’aller offrir des cadeaux aux jeunes patients du CHU Sainte-Justine.

Le père Noël aussi est capable de courir ! Le 22 décembre, Lululemon organise une course qui permettra d’aller offrir des cadeaux aux jeunes patients du CHU Sainte-Justine. Paquet à la main, le groupe de participants suivra un parcours allant de la boutique Lululemon du quartier Mile End à l’hôpital, situé dans le quartier Côte-des-Neiges. Chaque participant doit apporter un cadeau (livre, jouet, article de bricolage) qui sera remis au personnel de l’hôpital à l’arrivée. Pour prévenir les infections, les objets usagés ne peuvent être acceptés. Un don en argent à la Fondation CHU Sainte-Justine est aussi possible.

Le 22 décembre à 11 h. 268, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal.

Lecture : méditer avec les tout-petits

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Oscar apprend à méditer, texte de Madeleine Arcand, illustrations de Stephanie Mackay, éditions Petit homme

Oscar le renard déborde d’énergie. Ses amis veulent l’initier à un nouveau jeu : la méditation. Léonie l’oursonne lui montre à inspirer profondément et à expirer lentement, assis au pied d’un arbre. Adèle la chouette lui propose de porter son attention sur différentes parties de son corps. Sunny le cerf l’encourage à se concentrer sur les sons qu’il entend autour de lui. Mignon et accessible, cet album d’introduction à la méditation propose des exercices à faire avec les tout-petits, dans le plaisir.

Oscar apprend à méditer, texte de Madeleine Arcand, illustrations de Stephanie Mackay, éditions Petit homme.