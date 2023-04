Avec l’explosion des coûts des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre, il est temps plus que jamais de se réapproprier certains travaux d’entretien ou de rénovation de sa maison. Devenez un pro et passez à l’action avec des tâches à la portée de tous.

Projet

C’est reconnu, la peinture est une solution économique pour changer le décor ou rafraîchir une pièce. En plus, cette tâche est accessible à tous. Pour que cette activité manuelle reste agréable, il faut tout de même un minimum de planification et de préparation.

En premier lieu

Le secret d’un projet de peinture réussi est la préparation. Il faut d’abord organiser les lieux. La pièce ne doit pas être encombrée. On veut que la zone de travail soit libre pour ne pas nuire aux mouvements. Assurez-vous aussi d’avoir un éclairage approprié. Protégez au besoin le sol avec un revêtement et n’oubliez pas de dresser un inventaire de tous les outils nécessaires.

Il faut ensuite préparer la surface à peindre. Attention à la poussière et aux saletés. La surface doit être propre, sans gras ; s’il le faut, nettoyez-la. Il ne doit pas y avoir de trous, de fentes ou d’autres accrocs. Si c’est le cas, réparez la surface avant de la peinturer.

« À la suite d’une réparation, le plâtre ou le composé à joint crée une surface très lisse, tandis que l’ancienne surface a un relief style ‟peau d’orange”. Pour vous aider, vous pouvez utiliser une peinture qui bâtit en relief — un peu comme un autonivelant », explique Patrick Mathon, des Entreprises I.C.K.

Prêt à procéder ? Retirez les plaques sur les prises de courant et les interrupteurs, puis masquez les zones à protéger avec du ruban. Pour rendre l’activité agréable, prenez soin d’être propre durant les travaux. Nettoyez le rebord du pot pour éviter que la peinture ne glisse jusqu’au sol.

Les outils Ruban à masquer

Pinceau à découpage (2 ½ po à angle)

Cage pour rouleau (le modèle à dégagement facile est agréable)

Rouleau (celui de 13 mm est passe-partout, utilisez celui de 15 mm si la surface a plus de relief)

Bac à peinture

Bloc à sabler (rondelle, bloc avec grain 120 ou 150)

Guenille

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le secret pour réussir votre projet de peinture : la préparation !

Comment s’y prendre

1. La préparation de la surface est essentielle. Effectuez un léger sablage pour éliminer toute imperfection. Un truc de pro : sablez entre chaque couche pour que la surface reste propre et sans résidu, parfaitement lisse au toucher. Le sablage crée aussi une légère adhérence pour la couche suivante. Utilisez du papier avec grain 120 ou 150. Évidemment, ne sablez pas la couche de finition.

Étape 1 PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La préparation de la surface est une étape essentielle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Assurez-vous que la surface soit bien lisse. 1 /2



2. Commencez par le découpage. Analysez bien votre temps d’exécution, parce que la peinture que vous appliquez durant le découpage doit se fusionner à celle que vous allez appliquer sur toute la surface par la suite. Astuce pour l’application : imaginez le pinceau comme un prolongement de votre main et tenez-le en angle. Attention de ne pas trop l’écraser, vous éviterez ainsi l’évasement.

Selon la zone de travail, il faut travailler en plaçant bien les poils du pinceau. Par exemple, la pointe dans les coins de mur. Au besoin, replacez les poils pour utiliser le maximum de l’angle du pinceau. « La ligne ne sera pas belle du premier coup, même si vous tentez de le faire le plus parfait possible, mais ce n’est pas grave. La deuxième couche sera la reprise », précise Patrick Mathon.

Étape 2 PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Première étape : le découpage au pinceau

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Tenez bien votre pinceau en angle.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Imaginez le pinceau comme le prolongement de votre main.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Travaillez proprement pour que l’expérience demeure agréable ! 1 /4







3. Appliquez la peinture. S’il y a lieu, on commence généralement par les plafonds et l’intérieur des garde-robes avant les murs de la pièce. Chargez le rouleau. Attention à ne pas trop mettre de peinture dans le rouleau. En revanche, il doit y en avoir assez.

Durant l’application, évitez les pressions inégales. Ne partez pas sur le bord du mur pour décharger le rouleau, sinon il y a risque de coulisses. Pour un fini uniforme, les coups de rouleau doivent être égaux et toujours à la même hauteur. « Les poils du rouleau ont un sens, explique Patrick Mathon, un peu comme du velours. Pour la couche de finition, assurez-vous que les poils du rouleau soient dans le même sens sur toute la surface. »

Étape 3 PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Choisissez le bon rouleau selon la surface à peindre.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Il ne faut pas mettre trop de peinture sur le rouleau… mais il doit y en avoir assez !

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE On évite les pressions inégales durant l’application, pour un beau résultat.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les poils du rouleau ont un sens, comme le velours. 1 /4







Dernière étape

4. Laissez sécher avant de replacer les meubles ou d’installer des décorations. Lisez la fiche technique du produit.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Vous voulez peinturer vos marches en bois ? C’est possible. Il faut d’abord sabler le bois pour enlever le lustre.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Appliquez un apprêt hybride, puis une peinture 100 % acrylique pour plancher.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Faites le découpage du contour, puis l’ensemble de la surface. 1 /3





Un peu plus loin

On le voit de plus en plus : oui, il est possible de peinturer les marches de bois. Le secret de la réussite de ce projet : sabler le bois pour enlever le lustre et créer une accroche. L’application d’un apprêt est aussi nécessaire. Utilisez un apprêt hybride (émulsion à l’alkyde). Utilisez une peinture 100 % acrylique pour les planchers. Elle est très résistante. Faites le découpage du contour, puis l’ensemble de la surface. Laissez sécher selon la fiche technique.