Toute rénovation exige une bonne dose de planification et couronne un processus de plus ou moins longue haleine. Nous vous faisons découvrir des projets de diverses envergures, qui pourraient donner des idées.

Danielle Bonneau La Presse

Andréanne Boulé et Jacob Verret habitaient déjà à Saint-Lambert, dans une maison jumelée, lorsqu’un duplex a attiré leur attention. C’était en pleine pandémie, en avril 2021, à un moment où les propriétés se vendaient de façon fulgurante. Après s’être assurés auprès de la municipalité de Saint-Lambert qu’ils pouvaient transformer le bâtiment en maison unifamiliale, ils ont fait une offre d’achat. Tout s’est ensuite enchaîné à la vitesse de l’éclair.

PHOTO BRIGITTE POISSON, FOURNIE PAR CENTRIS Façade de l’ancien duplex lors de sa mise en vente, en avril 2021

PHOTO BRIGITTE POISSON, FOURNIE PAR CENTRIS La cour manquait d’amour quand Andréanne Boulé et Jacob Verret ont acheté la propriété.

PHOTO BRIGITTE POISSON, FOURNIE PAR CENTRIS Voici l’ancienne cuisine au rez-de-chaussée du duplex. La nouvelle cuisine a été aménagée au même endroit.

PHOTO BRIGITTE POISSON, FOURNIE PAR CENTRIS Vue de l’entrée et du couloir de l’ancien logement, à l’étage, où se trouve maintenant le nouvel escalier.

PHOTO FOURNIE PAR ANDRÉANNE BOULÉ Très manuel, Jacob Verret a beaucoup mis la main à la pâte. Il a notamment démoli l’ancienne cheminée, qui était condamnée.

PHOTO FOURNIE PAR ANDRÉANNE BOULÉ L’intérieur a été refait au complet, y compris l’électricité et la plomberie.

PHOTO FOURNIE PAR ANDRÉANNE BOULÉ La cuisine temporaire s’est avérée fort utile, en attendant la livraison des nouvelles armoires.

PHOTO FOURNIE PAR ANDRÉANNE BOULÉ Voici le salon, avant la finition du foyer et la livraison du mobilier fabriqué sur mesure. 1 /8















« Le fait de réaliser une rénovation majeure complète nous plaisait beaucoup, indique Andréanne Boulé. C’était clair en achetant la maison que nous allions faire ce projet. On ne savait juste pas la vitesse à laquelle on allait le faire, parce qu’il y avait des locataires. Cela a été plus rapide qu’on l’escomptait, parce que les deux logements se sont vite libérés. »

Les parents de deux jeunes enfants avaient eu un coup de cœur pour la cour, plus grande que celle qu’ils avaient. Ils aimaient aussi l’endroit où était situé le duplex, bâti environ en 1950. Ce n’est pas celui-ci, en tant que tel, qui les a séduits. Mais ils ont vu son potentiel.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Andréanne Boulé est passionnée de décoration et Jacob Verret est très manuel. Ils ont travaillé étroitement en équipe pour mener à bien leur projet. La petite Flavie s’est jointe à la famille quand les travaux étaient presque terminés, alors que le mobilier sur mesure n’était pas encore livré.

Le projet s’est fait à l’envers. On avait fait l’offre d’achat quand on a mis notre maison en vente, en précisant une prise de possession au début de septembre. On se disait qu’une bonne partie des travaux serait finie. Les rénovations étaient trop importantes pour habiter là. Andréanne Boulé, copropriétaire de la demeure

Andréanne est passionnée de décoration et son conjoint est très manuel. Ils avaient une bonne idée de ce qu’ils recherchaient. Ils n’avaient ainsi pas l’intention de toucher à la structure, à la fondation ou à la brique, encore en bon état. Ils savaient par contre qu’ils devaient changer toutes les fenêtres. Prévoyant des délais d’attente, ils les ont achetées avant d’avoir les plans de l’aménagement intérieur. Une excellente idée. Les fenêtres, commandées dès juin, ont été livrées quatre mois plus tard, en octobre.

Sans tarder, Andréanne a contacté la designer d’intérieur Nancy Lachance, de NancyInDesign, qui avait fait un petit projet dans son ancienne demeure. « Ça avait cliqué entre nous, explique la propriétaire. Je m’implique beaucoup, de A à Z, et elle comprend où je veux m’en aller. Elle validait mes choix, elle me guidait et me montrait d’autres options. Elle a l’habitude de travailler avec un technologue en architecture, qui a rapidement fait des plans techniques. »

Dès avril, les propriétaires ont aussi réservé les services d’un entrepreneur, qui avait réalisé des travaux chez eux. Par chance, Cédric pouvait entamer les rénos en juin.

La démolition a commencé dès les derniers locataires partis. Tout a été détruit à l’intérieur, sur les trois niveaux, qui ont chacun une superficie de 950 pi⁠2 (88,25 m⁠2).

« On avait carte blanche, mais il fallait respecter quand même le carré de la maison et on avait certaines limitations par rapport à la structure, précise Andréanne. On savait par exemple qu’on changerait l’escalier de place. Mon conjoint, qui est ingénieur de formation, l’a positionné à l’endroit où c’était plus simple de le mettre, structurellement parlant. »

Jacob a consacré énormément de temps à la gestion du chantier. Le plus gros défi ? « Quand on a abattu les murs porteurs au rez-de-chaussée pour avoir une aire ouverte, révèle-t-il. Il y avait des poutres d’acier de 600 lb à rentrer. Comme c’était un ancien duplex, ce n’était pas simple. On n’a pas eu trois semaines pour monter la nouvelle structure, cela a été fait en trois jours. On n’avait pas le choix, à la vitesse à laquelle on allait. Je suis ingénieur en électricité et en informatique, mais j’ai de bons amis ingénieurs civils qui ont fait les plans structurels. »

« C’était un projet qui évoluait beaucoup, au cours des semaines, se rappelle Adréanne. Nancy a contribué à tous les éléments, dans chaque pièce. On a fait ensemble le magasinage de la céramique, de la plomberie, etc. Je devais souvent prendre des décisions très rapidement. Je me suis appuyée sur son expérience. On est aussi reconnaissants envers notre famille et nos amis pour les heures travaillées, leur soutien et leurs conseils. »

Ils ont retardé la date initiale de leur déménagement et ont loué un condo à proximité pendant trois mois, jusqu’en novembre. Tous les meubles faits sur mesure, pour la salle de bains à l’étage, le salon, la cuisine et l’entrée n’ont été livrés qu’en mars 2022, après la naissance de leur bébé Flavie. Une partie de l’ancienne cuisine, qui avait été temporairement conservée, s’est avérée fort utile entre-temps.

Ils sont heureux d’avoir emménagé, après plusieurs mois frénétiques. Ils sont aussi contents d’avoir si bien travaillé en équipe. Ils planifient même une deuxième phase de travaux… un peu plus tard.