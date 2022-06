Toute rénovation exige une bonne dose de planification et couronne un processus de longue haleine. Une fois par mois, nous ferons découvrir des projets de diverses envergures, qui pourraient donner des idées.

Danielle Bonneau La Presse

Marie Brunelle et Marc Cowan ont acheté leur maison de style shoebox, dans Villeray, en 2012. Ils ont entièrement rénové le rez-de-chaussée l’année suivante. Les deux chambres au sous-sol, bien éclairées, ont longtemps répondu aux besoins de la famille, qui s’est agrandie avec la naissance de Gabriel et de Charlotte, maintenant âgés de 7 et 4 ans. Ayant besoin d’une chambre de plus, les parents ont hésité entre vendre leur demeure, pour en acquérir une plus grande, et ajouter un étage. L’explosion du prix des habitations, pendant la pandémie, a réglé la question.

« Notre maison, par le fait même, a pris de la valeur, explique Marc Cowan. Cela nous a donné un certain levier financier pour financer les travaux. »

M. Cowan, faut-il préciser, est entrepreneur, spécialisé en rénovation résidentielle. Il n’avait toutefois jamais ajouté un étage. Même s’il avait déjà une équipe, en qui il avait confiance, il faisait affaire avec certains fournisseurs avec qui il n’avait jamais travaillé.

PHOTOFOURNIE PAR MARC COWAN Les travaux d’envergure pour ajouter un étage ont été effectués pendant l’automne 2021 et l’hiver 2022.

PHOTO FOURNIE PAR MARC COWAN Le 29 octobre 2021, une partie du rez-de-chaussée n’était pas protégée par un toit.

PHOTO FOURNIE PAR MARC COWAN L’étage ajouté est d’une superficie d’environ 850 pi 2 (79 m 2 ).

PHOTO FOURNIE PAR MARC COWAN Les travaux ont été réalisés en prenant soin de toucher le moins possible le rez-de-chaussée, rénové en 2013.







Les travaux, d’abord prévus en 2020, ont été repoussés en 2021.

On a tout mis sur pause, parce qu’il y avait trop d’incertitudes. Mais même en 2021, ce n’était pas évident. On a commencé à hésiter, parce que le prix des matériaux commençait à monter et que les fournisseurs avaient des délais incroyables. On a pensé repousser en 2022, mais à un moment donné, on s’est dit qu’il fallait plonger et qu’on gérerait les problèmes quand ils arriveraient. Marc Cowan, copropriétaire

Le couple a entamé ses démarches pour l’obtention d’un permis en mai 2021. « Il fallait respecter le plan d’implantation et d’intégration architecturale, précise M. Cowan. L’inspectrice de la Ville a été d’une grande aide. Elle nous disait quoi faire pour l’extérieur, pour que ce soit approuvé par le comité consultatif d’urbanisme. On n’avait pas de restriction pour l’étage, à part la hauteur. Mais au niveau du look, la trace du temps devait être visible. Il fallait que cela paraisse qu’un étage a été ajouté. On a fait ce qu’on appelle un décroché. Le périmètre de l’étage est un peu plus petit que celui du rez-de-chaussée. On laisse la brique et la pierre au rez-de-chaussée, puis on va rajouter un revêtement métallique à l’étage, plus moderne. Il imitera le bois, mais il sera en acier. C’est plus durable et cela exige moins d’entretien. »

Les propriétaires ont obtenu leur permis au cours de l’été. Ils ont déménagé à proximité dans un appartement meublé. « On a habité là pendant quatre mois. C’était important qu’on reste proche, parce que je passais mes soirées et mes fins de semaine sur place, pour que cela avance plus vite. »

Il a de plus acheté les matériaux avant que les prix ne recommencent à grimper. Environ 20 000 $ ont ainsi été épargnés sur le budget de 350 000 $ qu’ils s’étaient alloué.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Marie Brunelle et Marc Cowan ont respecté les objectifs qu’ils se sont fixés… et leur budget. Leur fils Gabriel a quant à lui sa propre chambre.

On a réussi à entrer trois chambres et deux salles de bains dans environ 850 pi2. Notre maison n’est pas comme on voit dans les revues. Elle est très simple avec des pièces de format tout à fait correct. Marc Cowan, copropriétaire de la demeure

« Ma conjointe et moi, on n’a pas des goûts dispendieux, précise-t-il. On est économes. On a voulu ajouter un étage parce qu’on avait besoin d’un peu plus d’espace. Dans le cadre de mon travail, je vois des gens qui dépensent une fortune sur des choses qu’ils aiment. Tant mieux, mais moi, je dépense les sous là où ça compte, dans la structure, l’isolation, la plomberie, l’électricité. Je suis terre à terre. Quand je vois de grandes ouvertures, je pense au manque d’isolation et au manque d’intimité. »

Leur but était d’ajouter un étage à leur goût, fonctionnel et solide, à l’intérieur de leur budget. « On n’avait aucune intention de partir dans des dépenses folles, ajoute M. Cowan. Ce n’est pas notre style. Mais on s’est gâtés avec ce projet-là. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’intérieur de la maison est lumineux.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les propriétaires avaient rénové le rez-de-chaussée en 2013. Ils ont fait attention pour le préserver le plus possible.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Charlotte a dorénavant sa propre chambre.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La chambre de Gabriel est lumineuse.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les propriétaires se sont fait plaisir en aménageant une salle de bains, attenante à la chambre principale.