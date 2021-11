La fièvre de la réno est contagieuse et elle réapparaît invariablement à l’automne. Héritage Montréal et Écohabitation reviennent donc à la charge avec leurs programmes de formation destinés à guider ceux et celles qui désirent entreprendre des travaux.

Danielle Bonneau La Presse

Leçons de rénovation

Héritage Montréal offre de nouveau sa série de leçons sur la rénovation afin d’aider les propriétaires à comprendre leur maison et à prendre de bonnes décisions. Les cours, offerts par vidéoconférence, veulent permettre de bien se préparer et de faire des choix judicieux, en s’entourant des bonnes ressources et en adoptant des pratiques écoresponsables. Dans la session d’hiver, un regard plus pointu sera dirigé vers divers endroits qui méritent une attention particulière : les fondations et la structure, la toiture, l’isolation et les murs extérieurs, les portes, les fenêtres et les boiseries extérieures, ainsi que les systèmes mécaniques et électriques. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire à une seule leçon (83 $), à quatre leçons (305 $) ou aux huit (429 $). Un rabais de 15 % est accordé aux membres d’Héritage Montréal.

Rénovations écologiques

L’organisme à but non lucratif Écohabitation continue également d’offrir ses programmes de formation, les prodiguant en ligne. L’accent est évidemment mis sur la construction et la rénovation écologiques. Les propriétaires comptant effectuer des travaux majeurs apprendront comment faire des économies d’énergie en améliorant la performance énergétique, le confort et la valeur de leur demeure. Un second webinaire portera sur le choix de matériaux et de produits durables, abordables et à faible impact environnemental afin de créer un intérieur sain. Les deux programmes de formation, qui durent une journée chacun, seront donnés les 4 et 11 décembre. Ils pourront être suivis individuellement (à partir de 165 $). Un rabais de 50 $ est accordé lorsqu’on s’inscrit aux deux programmes de formation (à partir de 280 $).