En rénovation, le mot d’ordre est de s’attaquer à des projets à la hauteur de nos habiletés et de nos capacités.

Oui, on aime rénover. Et la motivation est encore plus grande lorsqu’on vient d’emménager. Des travaux de rénovation, ça peut être un beau gros projet ou quelque chose de bien simple. Si vous le faites vous-même, l’important est de s’attaquer à ce que l’on est capable de faire et de cesser de croire que tout est si simple.

Stéphanie Lévesque Entrepreneure générale, collaboratrice invitée

La peinture, c’est simple…

PHOTO GETTY IMAGES Peindre peut sembler facile, et pourtant…

Facile de peindre ? Faux ! Le faire sans laisser de marques, en fusionnant la couche de découpage à celle que l’on roule, assez rapidement, et ce, sans tacher le reste de la pièce, est tout un défi. Cela dit, peindre est une activité accessible qui fait du bien. Pour un maximum de plaisir, assurez-vous d’avoir tout le matériel nécessaire.

D’autres couleurs pour les armoires de cuisine

PHOTO GETTY IMAGES Relooker les armoires de cuisine peut s’avérer plus complexe qu’à première vue.

Ne vous lancez pas dans cette aventure sans trop savoir comment vous y prendre, car le résultat « bricolage » pourrait vous décevoir. Si vous connaissez les étapes, et surtout les bons produits à utiliser, allez-y. Ce n’est pas compliqué, mais c’est beaucoup de boulot, assez long et ça prend de la place.

Une nouvelle poignée

PHOTO GETTY IMAGES Il faut travailler avec parcimonie lorsqu’on change une poignée de porte intérieure

Faites quelques vérifications avant de passer à l’achat d’une poignée de porte intérieure. Démontez l’ancienne et soyez ordonné durant le remontage. Et la porte ou la serrure extérieure ? Même avec beaucoup de volonté, si vos habiletés manuelles sont limitées, sincèrement, c’est un mauvais projet. Ce n’est pas simple d’ajuster correctement une porte et sa serrure.

On ne s’improvise pas maître électricien

PHOTO GETTY IMAGES Les travaux d’électricité doivent être réalisés par un maître électricien.

Même propriétaire, vous ne pouvez pas faire vos travaux électriques vous-même. Ni l’installation d’un gradateur ni une prise de courant. Faites appel à un maître électricien qui s’assurera que tout est réglementaire et selon les normes.

La plomberie sans se mouiller

PHOTO GETTY IMAGES Consultez des pros avant d’entreprendre des travaux de plomberie.

Le mot d’ordre avant tout : fermer l’arrivée d’eau ! Ensuite, changer un robinet peut sembler un jeu d’enfant, mais sans vérification de base, la tâche peut devenir très désagréable. Changer la toilette est aussi en apparence assez simple : il n’y a que deux points d’ancrage à desserrer. Mais en dessous, est-ce sain, solide et simple de remettre un nouvel appareil sanitaire ? Pour les autres travaux, il y a souvent plusieurs choses à savoir pour y arriver. Consultez des pros !

Redessiner son espace

Bâtir une cloison intérieure pour créer une nouvelle pièce est plutôt simple, mais il faut tout de même planifier son projet. Par contre, éliminer une cloison existante peut vous demander de faire quelques corrections au plancher et au plafond. Déjà, on doit savoir comment réparer le revêtement de sol. Ensuite, il faut faire les correctifs dans le gypse du plafond. Puis, abattre un mur porteur est une autre paire de manches. Qu’y a-t-il dans ce mur et comment redistribuer les charges ? Impossible de s’y attaquer sans la collaboration de plusieurs intervenants. D’abord, l’ingénieur en structure, puis un maître électricien, peut-être aussi un plombier ou un spécialiste de la ventilation.

Mieux vaut être patient

PHOTO GETTY IMAGES Le contexte actuel particulier incite à la patience

Vous avez décidé de mandater un spécialiste, mais les délais d’attente vous font hésiter ? Avec la forte demande, la flambée des prix des matériaux et la pénurie de main-d’œuvre, ce n’est effectivement pas facile de trouver la ou les bonnes personnes. Chaque tâche a son degré de complexité, chaque maison a son histoire. Même si on l’a fait souvent, rien ne garantit que la fois suivante sera pareille. La patience est de mise.

L’ange gardien

Pour que votre maison reste un investissement sain et solide, n’improvisez rien. N’entreprenez pas de travaux qui touchent la structure ou qui contreviennent à l’intégrité de la maison. Respectez les lois, les normes et exécutez les tâches de façon sécuritaire, esthétique et durable. Vous ne pourrez ainsi qu’être gagnant.