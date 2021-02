Lorsqu’il s’est lancé dans la rénovation majeure de son duplex, l’architecte Jan Kubanek était stressé, même s’il s’y connaissait en la matière. Il met depuis son expérience à profit pour guider des propriétaires qui n’ont aucune idée par où commencer, dans le cadre de la série de leçons sur la rénovation offerte par Héritage Montréal.

Danielle Bonneau

La Presse

Photos de ses propres travaux à l’appui, il passe au peigne fin chaque étape d’un projet de rénovation, que ce soit la détermination des désirs et des priorités, la planification (connaissance des règlements, demandes de permis), l’évaluation des coûts, le choix d’un entrepreneur (toujours détenteur d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec valide, jamais payé au noir), la signature d’un contrat détaillé, les séquences de travaux, etc.

Le spécialiste en patrimoine, qui travaille pour l’agence ERA Architectes/Kubanek Architecte, insiste sur un élément : mieux vaut s’y prendre d’avance pour tout planifier et être flexible. « La pire chose à faire, c’est d’être pris avec un échéancier fixe, indique-t-il. Il ne faut pas non plus hésiter à consulter des experts, que ce soient des architectes, des ingénieurs en structure ou des designers. Cela vaut souvent la peine. »

Il recommande par ailleurs de préparer un document détaillé avant de rencontrer deux ou trois entrepreneurs, pour leur donner la même information. « Les propriétaires paieront ainsi pour un produit sur lequel ils se sont entendus, dit-il. La meilleure soumission n’est pas nécessairement la moins chère. »

PHOTO FOURNIE PAR JAN KUBANEK Les travaux terminés, l’architecte Jan Kubanek et sa famille habitent dans une maison où la lumière naturelle entre à flots.

« Planifier des rénovations réussies »

M. Kubanek donne le cours « Planifier des rénovations réussies » à l’invitation d’Héritage Montréal, qui propose une série de huit leçons sur la rénovation. Les quatre premiers cours (dont celui de l’architecte) ont été enregistrés l’automne dernier. Les quatre prochains pourront être suivis en ligne au cours des prochaines semaines : « Toiture, isolation et murs extérieurs », « Systèmes mécaniques et électriques », « Portes, fenêtres et boiseries extérieures » et « Fondations et structure ».

En s’inscrivant aux huit leçons en ligne, les participants peuvent visionner toutes les vidéos (sans toutefois poser de questions si elles ont déjà été enregistrées). Le coût pour les huit leçons ? 380 $ (tarif de base) ou 310 $ pour les membres d’Héritage Montréal.

> Consultez le site d’Héritage Montréal