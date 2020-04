Avant sa virée dans les quincailleries, La Presse avait établi un scénario pas trop ambitieux : isoler une fenêtre, faire un peu de céramique et changer une toilette. Résumé des instructions reçues et ressources en ligne pour mieux s’outiller.

Alexandre Vigneault

La Presse

Isoler une fenêtre

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

De l’air semble s’infiltrer par un cadrage de fenêtre. Doit-on l’enlever pour mieux l’isoler ? Si oui, comment ?

Ce cas semble facile à régler : oui, on peut enlever le cadrage de la fenêtre et vérifier s’il y a suffisamment d’isolant. La plupart des commis n’affichaient pas de préférence entre la mousse isolante en aérosol ou la laine minérale. Un conseiller a suggéré de passer un briquet tout autour du cadrage pour s’assurer qu’il y avait vraiment de l’air qui passait avant de l’enlever pour rien, précisant qu’il se pouvait que l’impression de froid vienne simplement du mur et non d’une infiltration. Après avoir posé beaucoup de questions — notamment « y a-t-il de la condensation dans la vitre ? » —, une conseillère a aussi suggéré l’utilisation de la laine rose.

Un peu de céramique

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

On veut faire un plancher de céramique d’environ 4 pi sur 6 pi dans l’entrée. Comment faire ? Quels outils et matériaux sont nécessaires ?

Deux commis, dans des grandes surfaces, ont précisé spontanément qu’il fallait d’abord s’assurer que le sous-plancher était droit et stable — solidement vissé, donc. Les adhésifs suggérés différaient d’un endroit à l’autre, mais presque tous les commis se donnaient la peine de montrer les outils et leur manipulation, tant pour la colle (truelle dentelée) que pour les ciments à joints (une raclette en mousse assez rigide tenue à un angle de 45 degrés du sol). Sans oublier l’utilisation d’ergots d’espacement. Les instructions reçues dans les grandes surfaces étaient en général plus précises que celles des plus petites quincailleries. Une conseillère a pris la peine de souligner que des joints de coulis étroits, « c’est bien plus facile à entretenir », alors qu’une autre a judicieusement précisé que, sur une si petite surface, il valait mieux ne pas prendre des tuiles trop grandes pour ne pas perdre « l’effet wow ».

Une nouvelle toilette

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Comment remplace-t-on une toilette ? Que faut-il ?

Deux conseillers, l’un dans une grande surface, l’autre dans un commerce de quartier, ont été très clairs : ils ne savaient pas. Or, c’est la tâche pour laquelle, règle générale, les explications ont été les plus précises partout ailleurs. Rien n’a été omis : fermer le robinet d’arrivée d’eau, tirer la chasse, avoir une vieille serviette pas loin (« ça coule toujours un peu »), détacher le réservoir et l’enlever, puis dévisser la cuvette avant de l’enlever. Ils ont tous signalé l’importance de vérifier l’état de la bride et des vis d’ancrage et presque tous de jeter un œil à l’état du plancher. Une conseillère a précisé qu’il valait mieux mesurer la distance entre le mur et le trou de la toilette avant de choisir un modèle pour s’assurer d’avoir le dégagement nécessaire. Il a aussi été souligné de bien nettoyer la bride et les vis avant d’installer un nouveau beignet de cire. Que penser des beignets en styromousse ? Sont-ils aussi efficaces ? « Oui et non », a hésité un conseiller. Pourquoi ? Il a pointé le prix : environ 15 $ pour la styromousse et seulement 3 $ pour celui en cire. « Je ne suis pas un bon vendeur, hein ? », a-t-il conclu avec un sourire en coin.

Ressources

PHOTOMONTAGE LA PRESSE

Deux des principaux détaillants présents implantés au Québec (RONA et Home Depot) offrent des conseils sur leurs sites internet. Parfois même des formations. Quantité de sites associés à des fabricants ou à des émissions de télévision proposent également des conseils techniques. Même chose pour des rénovateurs, dont on ne peut pas toujours évaluer les compétences. On a retenu la page Les rénos d’Alex.

> Consultez le site web de Home Depot

> Consultez le site web de Rona

> Consultez le site web Les rénos d’Alex