Petites rénos d'été : changer une moustiquaire

Avec la belle saison viennent mille et un petits ajustements à faire autour de la maison. Tout l'été, nous vous accompagnons pas à pas dans vos travaux. Cette semaine, on remplace une moustiquaire.

La tâche

Changer une moustiquaire brisée est une tâche que tout le monde peut accomplir. Vous n'aurez besoin que de peu d'outils, et le remplacement se réalise rapidement.

Bon à savoir

La moustiquaire en fibre en verre ne rouille pas, est souple, absorbe mieux les coups que celle en aluminium, est facile à manipuler lors d'un remplacement, mais elle se déchire plus facilement.

Les fils du modèle en aluminium sont rigides, résistent mieux aux déchirures, mais sont plus difficiles à manipuler. La moustiquaire d'aluminium est plus coûteuse que celle en fibre de verre. On retrouve des moustiquaires en aluminium standard ou peintes en noir, qui font moins de reflets et offrent donc une meilleure visibilité.

Le matériel

Couteau universel

Moustiquaire de fibre de verre ou d'aluminium

Bourrelet

Brosse de nettoyage

Roulette ou outil à moustiquaire

Pourquoi le faire ?

La moustiquaire permet de garder les fenêtres ouvertes sans laisser entrer de moustiques ou de petits animaux.

Les complications possibles

Si le cadre est brisé dans un coin, vous pouvez vous servir du bourrelet pour maintenir les deux parties de cadre ensemble.

Si le bourrelet est trop gros, vous n'arriverez pas à l'insérer. S'il est trop petit, il ne restera pas en place. Il existe différents outils pour insérer le bourrelet dans la rainure du cadre (roulette ou outil en demi-lune), et il est normal de devoir exercer une certaine pression pour y arriver.

Si votre outil glisse et que vous avez une toile en fibre de verre, il se peut qu'elle se fende pendant le remplacement. Évaluez les dommages et, si le trou est trop grand, remplacez à nouveau.

Les étapes