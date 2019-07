L'art du calfeutrage

Stéphanie Lévesque

La Presse La Presse Avec la belle saison viennent mille et un petits ajustements à faire autour de la maison. Tout l'été, nous vous accompagnons pas à pas dans vos travaux. Cette semaine, on s'assure de bien calfeutrer le contour de nos portes et fenêtres.

La tâche Calfeutrer le contour des portes et des fenêtres est essentiel afin de protéger plusieurs éléments de la maison contre les infiltrations d'air et d'eau.

Agrandir Retirez l'ancien scellant. MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Bon à savoir Vous devez vous assurer de la compatibilité entre le scellant et la surface à adhérer. Vérifiez aussi le temps de séchage, la résistance à la sécheresse, la couleur du produit et voyez s'il est possible de le peinturer. Soyez attentif avant d'utiliser un produit à l'extérieur. Vérifiez qu'il est spécialement conçu pour conserver son taux d'élasticité malgré les écarts de température. Certains produits ont une souplesse garantie à des températures avoisinant les - 40°. Un produit qui n'est pas conçu pour l'extérieur perd du volume et craque, ce qui augmente les risques d'infiltration. Vérifiez aussi la qualité du produit, car certains scellants bas de gamme peuvent eux aussi se fissurer. Le matériel à prévoir

Agrandir Coupez le vieux scellant avec un couteau universel muni d'une lame neuve. Grattez le vieux scellant. MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE

Couteau universel Produit calfeutrant pour l'extérieur Pourquoi le faire? Pour éviter les infiltrations d'air et d'eau dans l'enveloppe du bâtiment. En freinant l'eau, on évite la détérioration du bois de la structure. Il est important de refaire le calfeutrage parce qu'un scellant séché, vieilli ou craquelé laisse entrer l'air, crée une déperdition de chaleur et est susceptible de rendre la maison plus difficile à chauffer. Un scellant qui laisse passer l'eau peut aussi provoquer des dommages importants sous le revêtement et à la structure d'un bâtiment, en plus de favoriser l'apparition de moisissures.

Agrandir Appliquez le produit de rechange d'un mouvement continu. MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE