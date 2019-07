Aux petits soins avec sa gouttière

Avec la belle saison viennent mille et un petits ajustements à faire autour de la maison. Tout l'été, nous vous accompagnons pas à pas dans vos travaux. Cette semaine, on s'assure que la gouttière remplit bien son rôle !

La tâche

Puisqu'elles sont exposées aux différentes intempéries, les gouttières montrent rapidement des signes d'usure. Avec le temps, elles peuvent gauchir, se perforer et se décrocher sous le poids de la neige ou de la glace. Pour limiter les dégâts, mieux vaut d'abord jeter un oeil aux composantes de la gouttière (les crochets de support, les connecteurs, le coude, la cuve et la descente pluviale) et les remplacer au besoin.

Bon à savoir

Soyez prudent lorsque vous effectuez des travaux en hauteur. Vérifiez toujours la solidité et la stabilité de votre échelle ou de votre escabeau. En cas de doute, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Par ailleurs, pour que l'eau coule facilement vers la descente pluviale, la pente de la gouttière fixée au toit doit être de 3 à 6 mm par mètre linéaire (ou 1/8 à 1/4 de pouce tous les 3,3 pieds). L'inclinaison et le type de toiture déterminent la profondeur des gouttières, mais en règle générale, on utilise des gouttières de 5 po (125 mm) de profondeur.

Le matériel à prévoir