Les Affûtés: fabriquer, rénover, réparer... soi-même

Réparer un grille-pain, une bouilloire ou un sèche-cheveux est plus simple que ça en a l'air. Fabriquer une table de salon et fixer un objet dans un mur sans tout détruire aussi. Les Affûtés, un nouvel espace collaboratif qui vient d'ouvrir ses portes à Montréal, veut redonner à tous la fierté de savoir faire les choses par soi-même.

« Beaucoup de gens ont envie d'évoluer dans leur manière de faire, mais très peu de modèles leur facilitent la vie. Ça demande un effort. On ne comprend pas, on se sent démuni. » C'est pour redonner ce pouvoir aux gens que Michael Schwartz, un Montréalais d'origine française, a créé Les Affûtés. Dans son local sur deux niveaux, situé sur le boulevard Saint-Laurent dans la Petite Italie, il offre des établis, des machines à coudre et des outils, du tournevis au banc de scie, accessibles à tous, moyennant un tarif horaire de 6 à 8 $. Des accompagnateurs sont présents en tout temps pour épauler les clients dans leur projet. Michael Schwartz, qui a mis sur pied plusieurs lieux de travail partagés dans le passé, veut miser sur l'aspect collaboratif de l'espace et sur les échanges entre les utilisateurs.

Il est également possible d'acheter sur place de la quincaillerie à l'unité et quelques matériaux. Vous ne savez pas par où commencer ? Des tutoriels sont offerts pour vous permettre de créer de A à Z une table de salon, une jardinière ou une banquette extérieure.

Une panoplie d'ateliers sont aussi proposés aux débutants, allant d'une initiation à la menuiserie par la fabrication d'une planche à découper à la restauration de meubles en passant par la couture et la réparation d'un mur endommagé. Des plages horaires sont aussi proposées pour la réparation, en compagnie d'un expert, de petits appareils électriques (bouilloire, sèche-cheveux, aspirateur, grille-pain, etc.) et de téléphones cellulaires (écran et batterie). Mais pas question d'être confiné à un rôle de spectateur. « Ici, on aime l'idée que la personne va le faire par elle-même, assistée d'un spécialiste », affirme Michael Schwartz.