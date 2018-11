Gagner de l'espace sans agrandir la maison

On envisage généralement d'agrandir la maison pour pallier trois manques: la place, la fonctionnalité et la lumière. Pourtant, la solution à ces problèmes peut se trouver sans ajouter un seul pouce. Explications de l'architecte Renée d'Amours et images de l'un de ses projets.

«Pour optimiser sans agrandir, il faut voir quels sont les nouveaux modes de vie et les comparer avec la façon dont les gens vivaient avant, car les constructions dépendent du mode de vie. Les espaces qu'on utilise beaucoup maintenant ne sont pas ceux qu'on utilisait avant; ils ne sont donc plus distribués de la bonne manière. Ce n'est pas fonctionnel, c'est trop petit, encombré, et il n'y a pas de rangement, ce qui est un autre dysfonctionnement. Les gens veulent aussi plus de lumière», explique l'architecte Renée d'Amours, en ajoutant que le principe est de respecter l'espace d'origine tout en le remettant aux normes actuelles. «L'idée est de recalibrer les pièces les unes par rapport aux autres en tenant compte du temps qu'on y passera. Par exemple, la salle de bains est plus importante qu'autrefois et on l'utilise beaucoup plus», poursuit-elle.

Petit, mais efficace

La première étape consiste à distinguer les espaces où l'on vit des lieux de circulation. Cette dernière ne doit pas traverser les pièces, ce qui est souvent le cas dans les maisons anciennes. «Quand j'arrive quelque part, je vois les espaces qui fonctionnent bien et ceux qui sont comme des zones-dépotoirs. Je réfléchis à la façon de réattribuer ces pieds carrés pour qu'ils soient fonctionnels et qu'ils donnent une valeur ajoutée aux autres espaces», informe l'architecte.