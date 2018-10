L'APCHQ revoit son système de certification d'entrepreneurs

Les conditions

Pour être certifiés APCHQ, les membres de l'association devront en effet suivre une formation sur l'éthique professionnelle et le service à la clientèle, s'engager à suivre un programme de formation continue, recourir obligatoirement au service de médiation de l'Office de protection du consommateur, se soumettre à un sondage de satisfaction (pour demeurer au-dessus de 85 %), respecter un code de conduite, détenir une assurance responsabilité civile d'un montant minimum de 2 millions, se soumettre à une enquête de crédit d'inscription et à une vérification auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Les entreprises détenant une licence remise par la Régie du bâtiment du Québec depuis moins de trois ans devront quant à elles suivre trois heures de formation supplémentaires jusqu'à la troisième année et permettre une inspection annuelle de chantier.

En retour, lorsque les consommateurs feront une recherche sur le site trouverunentrepreneur.com, les coordonnées des membres certifiés APCHQ seront les premières à apparaître.

«On entre dans un nouvel univers le 8 janvier, indique M. Simoneau. Si les consommateurs se mettent à rechercher la certification, cela va créer un effet boule de neige.»

Et tous pourraient y gagner.

trouverunentrepreneur.com