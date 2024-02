Avec cette nouvelle gare maritime, le fleuve est plus près que jamais des Montréalais.

L’Administration portuaire de Montréal a fait un geste important dans la reconstruction de la trame urbaine du Vieux-Montréal avec la réfection de sa gare maritime. Non seulement elle a conservé une partie de ce patrimoine maritime, mais elle a aussi redonné l’accès au fleuve aux Montréalais.

« C’est vraiment un legs que les autorités du port voulaient laisser aux générations prochaines », explique l’architecte Sonia Gagné, associée principale chez Provencher Roy. « Mais nous avons dû sortir souvent de notre zone de confort », avoue-t-elle sans ambages pour résumer la somme des défis relevés par le projet.

La liste des réalisations parle d’elle-même : une tour d’observation de 65 mètres, une jetée abaissée à la hauteur du fleuve, une toiture végétalisée, une longue terrasse de bois, un jardin public, la mise en valeur d’un ancien hangar au cachet industriel et d’autres beaux ajouts du genre.

La vue du centre-ville est magnifique.

Le résultat ? Une gare maritime – « l’une des plus belles au monde » selon Mme Gagné – qui sert à la fois de porte d’entrée aux touristes et de promenade pour les Montréalais.

Les piétons sont en effet les usagers privilégiés, désormais, sur ce quai exclusivement utilisé autrefois comme un simple débarcadère pour les taxis et les autocars. De grands emmarchements leur permettent maintenant de se rendre à une terrasse végétalisée, d’où ils peuvent mieux admirer les géants des mers, puis à un jardin public et enfin à une jetée publique abaissée au niveau du fleuve.

Un des éléments architecturaux qui attrapent l'œil : un monumental escalier en colimaçon.

Les piétons peuvent désormais se balader sur le quai.



Du pont de leur bateau, les croisiéristes voient d’abord un bâtiment au riche passé, surmonté d’un grand jardin. Ce sera pour eux la première image que leur offrira Montréal.

Sonia Gagné, de Provencher Roy, et Josée Labelle, de NIPPAYSAGE

« La stratégie était de créer un paysage humble qui préserve l’importance de l’histoire industrielle exceptionnelle du site, tout en créant une nouvelle destination chaleureuse et invitante », explique Josée Labelle, architecte paysagiste chez NIPPAYSAGE.

« Nous sommes passés d’un quai inaccessible, complètement en béton et en bitume, à une jetée publique végétalisée », résume Sonia Gagné.