Des bâtiments et. structures iconiques de la ville ont été reproduits en Lego.

Pour le Musée de société des Deux-Rives (MUSO), la brique, c’est fantastique.

Dans le cadre d’une exposition tout juste inaugurée, des passionnés ont recréé des bâtiments, lieux et évènements de la ville de Salaberry-de-Valleyfield en version Lego, miniaturisés. On retrouve par exemple la taverne Grand Trunk ou encore le pont piétonnier Jean De Lalande. Les services municipaux d’urbanisme ont même apporté leur bloc à l’édifice en fournissant plans et devis aux cinq constructeurs locaux. Près de 60 000 briques de plastique ont été utilisées dans le cadre de ce projet !

En outre, des activités seront organisées autour du thème, comme la réalisation d’une œuvre collective en Legos par les visiteurs de l’exposition, des compétitions de rapidité ou encore un jeu familial où les blocs serviront à relever des défis et sauver la ville. L’exposition sera présentée jusqu’au 12 novembre, avant d’être démantelée.