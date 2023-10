Claude et Serge

C’est lundi soir. Le soir où il ne se passe rien. Sauf ce soir. Ma blonde et moi, on fait la queue devant un magasin de tapis de l’avenue du Parc, parce qu’au-dessus, il y a le Club Soda. C’est la première des Lundis des Ha ! Ha ! Et dans quelques minutes aura lieu une énorme explosion. Aux retombées atomiques. L’explosion de l’humour québécois.