Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

L’architecte Jean-Christophe Gaudreault-Fortier s’est allié avec son frère pour bâtir ce chalet à proximité de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, dans un style sobre et contemporain.

Niché à la lisière d’un terrain boisé, sans voisins, il a été baptisé « Chalet des montagnards », en raison de son ancrage dans la nature. « Les espaces intérieurs sont ouverts sur la forêt, variée, offrant un spectacle différent selon l’angle et les saisons », décrit l’architecte dans son portfolio.

On remarque le toit métallique blanc et le revêtement de cèdre, et un design aspirant aux cimes. C’est d’ailleurs ce que l’on retrouve à l’intérieur, avec l’aire ouverte du rez-de-chaussée et ses 13 pieds de hauteur. La superficie n’est pas immense (117 m⁠2), mais le tout a été fait dans l’optique d’optimiser l’espace et de préserver l’intimité des occupants. À l’étage, on trouve deux petites chambres et, encore plus haut, une mezzanine multifonctionnelle. Bien entendu, un tel cadre se prêtait à une fenestration importante pour établir un lien avec l’extérieur. La montagnarde se veut aussi paisible et douillette, avec une insonorisation appuyée, une dalle de béton chauffante, en attendant de pouvoir relaxer sur la sympathique terrasse en été.