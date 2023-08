L’effervescence de la ville de Trois-Rivières a retenu l’attention de l’entreprise Immostar, solidement installée à Québec. Au confluent de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent, celle-ci vient d’entamer la construction d’un immeuble locatif de six étages, qui comportera 218 appartements et de nombreuses aires communes avec vue sur l’eau.

Le Florent (contraction de fleuve et Saint-Laurent), un projet de 72 millions pour Immostar, s’élèvera au cœur du quartier Trois-Rivières sur Saint-Laurent, qui insuffle une nouvelle vie à un vaste terrain occupé pendant plus de 100 ans par l’industrie papetière. Voisins, l’Amphithéâtre Cogeco et le musée Boréalis, situé dans l’ancienne usine de filtration de la Canadian International Paper, exercent tous deux une influence sur l’architecture du bâtiment résidentiel, tournée à la fois vers le passé et l’avenir, explique François Pelchat, associé, vice-président location et marketing d’Immostar.

« Trois-Rivières se trouve entre Montréal et Québec, et il y a eu un boom incroyable au cours des dernières années avec la construction de l’Amphithéâtre Cogeco et du Colisée Vidéotron, indique-t-il. Beaucoup de gens veulent y habiter, mais les logements locatifs sont désuets. »

Je me promène beaucoup et quand j’ai vu le site, je l’ai trouvé tellement beau que je me suis dit : “Si j’ai à développer quelque chose à Trois-Rivières, c’est ici que je veux le faire.” François Pelchat, associé, vice-président location et marketing d’Immostar

La firme Immostar a fait parler d’elle en construisant les immeubles locatifs Mu, à Sainte-Foy, et Le Huppé, à Lebourgneuf, deux des trois premiers complexes au Québec à obtenir la certification WELL, axée sur le bien-être, le confort et la santé des occupants (l’autre étant Humaniti, à Montréal). L’entreprise a de nouveau poussé la réflexion avec l’agence PMA Architectes pour concevoir Le Florent et continuer d’innover.

ILLUSTRATION FOURNIE PAR IMMOSTAR Au niveau du sol, un vaste stationnement intérieur sera judicieusement dissimulé par de la végétation. Les logements seront aménagés au-dessus.

Orienté de façon à profiter de la vue sur l’eau, Le Florent comportera entre autres une terrasse sur le toit, un salon avec table de billard et téléviseur, un espace de travail partagé, une piscine intérieure, une salle d’exercice, un potager urbain, des bornes de recharge pour véhicules électriques, un espace pour laver les voitures, des rangements pour les vélos et des chutes à déchets et à recyclage.

« Comme il s’agit d’un site où beaucoup de gens se promènent à pied, l’été, et qu’il y a beaucoup de spectacles, il y aura des stationnements au rez-de-chaussée, plutôt que des unités, précise François Pelchat. À partir du deuxième étage, le son sera un peu coupé et il y aura une belle vue sur les alentours. Le stationnement ne paraîtra pas, une fois le site remblayé. »

Un acousticien a été engagé et des mesures ont été prises lors de spectacles. « Nous irons vers une composition de l’enveloppe optimale et un choix de fenêtre adapté, indique le promoteur. Cela dit, il y aura quand même toujours du bruit lors des évènements. »

Certification LEED

ILLUSTRATION FOURNIE PAR IMMOSTAR Une spacieuse terrasse sera aménagée sur le toit, avec une vue splendide sur l’eau.

Doté de systèmes mécaniques très efficaces, le complexe locatif visera la certification LEED v4 (Leadership in Energy and Environmental Design). « Un système géothermique horizontal va permettre de chauffer l’eau, de chauffer les stationnements et d’avoir un système au glycol pour faire fondre la neige sur les trottoirs et l’empêcher de s’accumuler. Ce ne sera pas une dépense énergétique de plus parce que le glycol circulera déjà. Le système géothermique permettra de réduire les coûts énergétiques et d’avoir un bâtiment vraiment performant. »

Les systèmes géothermiques sont encore rares dans les projets résidentiels, fait-il remarquer. « C’est un investissement vraiment important, pour ce que cela rapporte, convient-il. Mais nous, on mise sur le long terme. L’environnement est une priorité pour les jeunes. Si tu ne fais pas attention maintenant à la manière dont tu consommes l’énergie, si tu ne fais pas attention à l’environnement et si tu ne construis pas des bâtiments durables, la prochaine génération ne viendra pas y habiter. »

ILLUSTRATION FOURNIE PAR IMMOSTAR Une spacieuse terrasse sera aménagée sur le toit, avec une vue splendide sur l’eau.

En Europe et à New York, fait-il remarquer, les propriétaires d’immeubles doivent de plus en plus afficher la performance énergétique de leur bâtiment dans le hall d’entrée ou sur une porte. Les édifices les plus performants reçoivent une cote de A. « Si tu es coté F, cela n’envoie pas un bon signal, dit-il. C’est inévitable que cela va arriver ici. Il faut qu’on soit prêt. On innove, on se prépare et indirectement, on va pousser l’industrie à le faire. Parce que si nous faisons des bâtiments intelligents et durables, et que d’autres promoteurs, qui sont comme nous, le font aussi, les autres n’auront pas le choix de suivre. Et tous ensemble, on sera en mesure de transformer cette industrie, qui est déjà en train de changer. Mais pour ça, il faut qu’on continue à faire des investissements. »

Les locataires devraient commencer à emménager en mai ou juin 2025. Lorsque Le Florent obtiendra par la suite sa certification LEED, la plaque en faisant foi sera fièrement affichée dans le hall d’entrée.