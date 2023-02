Gérer son espace de vie, c’est souvent du sport, et c’est justement au Stade olympique que le salon ExpoHabitation établira ses pénates du 9 au 12 février.

On y trouvera une centaine d’exposants et plus de 200 experts pour aborder les diverses tendances en matière d’aménagement et de construction. Par exemple, Cabane Huppée et Essence Habitat présenteront leurs orientations en rénovation et intérieur, l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction évoquera les nouveautés dans ce domaine, tandis qu’on pourra jaser meubles et espaces de rangement auprès de Meubles RD et Espace Simplifié.

Résidences écologiques et minimaisons seront particulièrement mises de l’avant, notamment avec les demeures de Bois rond Abénakis et de Belvedair, les habitations écoénergétiques de Bâtiment Pré-Fab, les micromaisons de Confort Design, ou encore les unités non permanentes de télétravail Go-Box. Toutes ces enseignes présenteront un modèle en taille réelle sur place.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE CONFORT DESIGN Cette microhabitation usinée 16 x 50 sera présentée au Salon.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BOIS ROND ABÉNAKIS Une des maisons construites par Bois rond Abénakis sera présentée sur place (le modèle n’a pas été précisé).

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE BÂTIMENT PRÉ-FAB Les visiteurs pourront visiter le Refuge S560 écoénergétique de Bâtiment Pré-Fab.

Si vous ne pouvez vous rendre au Salon, sachez que notre collègue Danielle Bonneau l’écumera sous un angle particulier, à découvrir bientôt dans nos pages.

Du 9 au 12 février, au Stade olympique (4545, avenue Pierre-De Coubertin, Montréal)

Entrée de 12 $ à 17 $ (gratuit le jeudi pour les plus de 60 ans, et en tout temps pour les moins de 12 ans)