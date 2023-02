Réunissant plus de 2300 marques associées à la décoration et au design intérieur, le salon international Maison & Objet, qui s’est déroulé du 19 au 23 janvier à Paris, a attiré des visiteurs du monde entier. Une bonne occasion de découvrir les prochaines tendances dans une ambiance très énergique.

PHOTO AETHION, FOURNIE PAR MAISON & OBJET Des éléments recyclés et recyclables ont été réalisés par des entrepreneurs danois représentés par la Confédération des industries danoises.

Recyclage et engagements

Pratiquement toutes les marques présentes mettaient leurs engagements écoresponsables ou écoéthiques de l’avant. « On a vraiment senti qu’elles voulaient faire passer le message que leurs produits étaient écoconçus », remarque Caroline Biros, directrice marketing et communications de Maison & Objet. La sobriété et la discrétion ne sont plus forcément de mise pour ces objets recyclés, qui peuvent être chics et audacieux. Le thème a ainsi été illustré de nombreuses façons, notamment par la Confédération des industries danoises associée à Laurence Carr, experte ès design et économie circulaire, en proposant une scénographie de 11 entreprises exemplaires dans ce domaine.

PHOTO FOURNIE PAR MOLO DESIGN Systèmes extensibles et luminaires en papier de l’entreprise canadienne Molo Design

Dans le même registre, la société canadienne Molo Design, aujourd’hui populaire à l’international grâce à ses dispositifs de cloisonnement modulables réalisés en papier d’emballage, présentait également ses luminaires légers et ludiques.

PHOTO AETHION, FOURNIE PAR MAISON & OBJET Les couleurs vives sont au cœur des tendances, notamment l’orange (Reda Amalou Secret Gallery).

Vive les couleurs franches !

Bleu très intense, vert pomme, rouge, violet, orange… les teintes fortes étaient au rendez-vous. On sent que les designers sont dynamiques, qu’ils veulent apporter joie et optimisme autour d’eux pour alléger un peu la morosité socioéconomique et climatique actuelle, particulièrement pesante en Europe. Du jaune citron au rose fuchsia, la couleur fait un retour en force et s’impose comme LA plus grande tendance à venir.

PHOTO AETHION, FOURNIE PAR MAISON & OBJET Les motifs géométriques et les grosses fleurs (Claire Meha) font un retour.

Motifs assumés

À l’instar des couleurs, les imprimés étaient omniprésents, accentuant l’esprit positif et amusant recherché par de nombreux créateurs. Certains sont inspirés des années 1970, arborant des dessins psychédéliques ou de grosses fleurs très colorées, tandis que d’autres rappellent les mandalas indiens. La section Pattern Lab, destinée à des créateurs de motifs, démontrait clairement cette tendance osée et exubérante, qui s’affiche sous forme de textiles, mais aussi de papier peint.

PHOTO AETHION, FOURNIE PAR MAISON & OBJET L’espace Apothem Lounge, créé par le designer Raphaël Navot, reflète bien la nouvelle tendance « détente élégante ».

Bien-être et raffinement

Nommé designer de l’année du salon Maison & Objet, Raphaël Navot a imaginé l’Apothem Lounge, un lieu inspirant le calme et la méditation, en utilisant pourtant le violet et l’orange, des couleurs affirmées et synonymes de sophistication. Le mobilier aux lignes fluides et réconfortantes ainsi que les suspensions aériennes témoignent d’une volonté actuelle d’ajouter des touches subtiles et raffinées à la notion de bien-être.

PHOTO FOURNIE PAR MAISON & OBJET Meuble en bois créé par le designer espagnol Alvaro Aramburu

Matières naturelles, mais travaillées

Les matériaux nobles volent toujours la vedette, mais leur traitement diffère. En effet, on délaisse tranquillement l’aspect brut, basique, au profit d’un look plus recherché en ajoutant par exemple une texture ou une teinte au bois, en travaillant le verre pour lui donner un fini poétique, en choisissant des pierres au fini précieux ou encore en peaufinant les cuirs.

PHOTO FOURNIE PAR MAISON & OBJET Fauteuil Nuage à structure épurée en noyer habillé de coussins rebondis

Le minimalisme revisité

On sent une certaine lassitude de la part des Européens du minimalisme scandinave, des lignes droites et sobres qui vont à l’essentiel. Cela dit, ils apprécient encore le style épuré, à condition qu’il soit enrichi de détails confortables, voire insolites, de notes raffinées et délicates. Là aussi, à l’instar des matières, ils désirent un souffle de sophistication, qu’ils vont trouver par exemple dans le design japonais.