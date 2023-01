Guerre en Ukraine

Dans un village en ruines, le salon d’un enseignant devient une école de fortune

(Chandrygolové) Oleksandre Pogorielov remonte parfois la route qui mène à l’école de son village de l’est de l’Ukraine, où il a enseigné pendant plus de deux décennies. Mais au lieu de classes et de bavardages, il n’y a plus que des ruines silencieuses.