(Kramatorsk) Une bataille « féroce » est en cours pour Vougledar, ville de l’est de l’Ukraine, que les forces russes tentent de conquérir, ont indiqué vendredi les deux camps, Kyiv assurant que Moscou « exagérait » le succès de son offensive.

Agence France-Presse

Le chef de l’occupation russe de la région ukrainienne de Donetsk, Denis Pouchiline, a affirmé dans la nuit « attendre des bonnes nouvelles » de Vougledar, ville minière qui comptait 15 000 d’habitants avant l’invasion russe.

« L’encerclement et la libération à venir de la ville vont résoudre certaines choses », a-t-il dit à l’agence Ria Novosti, soulignant qu’une victoire permettrait de « changer le rapport de force sur le front » en ouvrant la voie à une offensive vers les villes de Pokrovsk et Kourakhové, situées plus au nord.

Un de ses conseillers, Ian Gagine, a indiqué vendredi à l’agence Tass que « des combats sérieux, brutaux » étaient en cours et que les forces russes se sont « implantées dans le sud-est et l’est de la ville ».

Le porte-parole de l’armée ukrainienne pour la zone Est, Serguiï Tcherevaty, a de son côté confirmé « des combats féroces », mais assure que les Russes ont été repoussés.

« L’ennemi cherche en effet à remporter un succès dans ce secteur, mais il n’y parvient pas grâce aux efforts des forces de défense de l’Ukraine », a-t-il dit à la télévision.

« L’ennemi exagère, et c’est un euphémisme, sa réussite », a-t-il ajouté : « face à ses pertes, l’ennemi recule ».

L’Ukraine a indiqué cette semaine que l’armée russe, en supériorité numérique, avait intensifié ses assauts dans l’Est notamment sur Vougledar et Bakhmout, cette dernière étant la cible des Russes depuis des mois en dépit de lourdes pertes.

Les forces russes et les troupes du groupe paramilitaire Wagner ont récemment pris Soledar, ville au nord de Bakhmout, un premier succès depuis de longs mois et une série d’humiliants revers pour le Kremlin.

La Russie a mobilisé des centaines de milliers de réservistes et de repris de justice pour tenter de percer les lignes ukrainiennes et de conquérir le reste du Donbass ukrainien.

Kyiv dit infliger des pertes énormes aux Russes, mais souligne que leur supériorité numérique rend les combats particulièrement difficiles.

L’Ukraine et la Russie préparent, selon les observateurs, des offensives à la fin de l’hiver ou au printemps pour tenter de remporter des victoires qu’ils espèrent décisives pour l’issue de la guerre.

Poutine accuse « les néonazis en Ukraine » de commettre des crimes contre les civils

Le président russe Vladimir Poutine a accusé vendredi « les néonazis en Ukraine » de commettre des crimes contre les civils, à l’occasion de la journée internationale des victimes de l’Holocauste, une rhétorique qu’il utilise pour justifier son offensive militaire.

PHOTO MIKHAIL KLIMENTYEV, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Vladimir Poutine

« Oublier les leçons de l’Histoire conduit à la répétition de terribles tragédies. La preuve en est les crimes contre les civils, le nettoyage ethnique (et) les actions punitives organisées par les néonazis en Ukraine », a dénoncé M. Poutine dans un communiqué.

« C’est contre ce mal que nos soldats se battent courageusement », a-t-il ajouté.

Pour justifier l’intervention russe, Vladimir Poutine a dénoncé, à maintes reprises, « le génocide », selon lui, des populations russophones de l’Est ukrainien et qualifié le gouvernement de Volodymyr Zelensky de « néonazi ».

« Toute tentative de révision de la contribution de notre pays à la Grande Victoire (lors de la Seconde Guerre mondiale, NDLR) revient en réalité à justifier les crimes du nazisme, ouvre la voie à la renaissance de son idéologie meurtrière », a martelé le président russe dans ce communiqué publié par le Kremlin.

M. Poutine a également pleuré « les millions de morts innocents – Juifs, représentants d’autres nationalités – qui ont été abattus, torturés, qui sont morts de faim et de maladie » lors de l’Holocauste.

Fait exceptionnel cette année, en raison du conflit avec l’Ukraine selon Varsovie, les représentants de la Russie n’ont pas été invités aux célébrations du 78e anniversaire de la libération du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau, dans le sud de la Pologne.

Jusqu’à présent, la Russie avait toujours participé aux cérémonies qui se tiennent chaque année le 27 janvier.

« C’est bien sûr une humiliation pour nous », a réagi vendredi devant la presse le grand rabbin de Russie, Berel Lazar, à l’issue d’une cérémonie commémorative au Musée juif de la tolérance à Moscou.

« Nous savons parfaitement et nous nous souvenons du rôle de l’Armée rouge dans la libération d’Auschwitz, dans la victoire sur les nazis », a-t-il souligné, en insistant que « chaque peuple doit toujours pouvoir trouver des moyens pour être reconnaissant envers ceux qui l’ont sauvé de l’extinction ».

« L’indifférence et la haine tuent », dit Zelensky, en commémorant l’Holocauste

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné vendredi, à l’occasion de la journée internationale des victimes de l’Holocauste, que « l’indifférence et la haine » continuaient de tuer, faisant allusion sans la nommer à l’offensive militaire de la Russie.

« Aujourd’hui, comme à chaque fois, l’Ukraine honore la mémoire des millions de victimes de l’Holocauste. Nous savons qu’ensemble, l’indifférence et la haine tuent », a déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux M. Zelensky, lui-même juif.

« L’indifférence et la haine créent ensemble le Mal », a-t-il ajouté, avant d’appeler « les nations du monde à surmonter l’indifférence pour qu’il y ait moins de place pour la haine ».

PHOTO SERGEI SUPINSKY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Volodymyr Zelensky

Le président ukrainien n’a pas cité explicitement la Russie et l’invasion de son pays dans cette vidéo.

Moscou ne cesse d’accuser l’Ukraine d’être dirigée par des nazis cherchant à exterminer les russophones pour justifier son invasion. Le président russe Vladimir Poutine l’a répété vendredi encore dans son communiqué dédié à la journée de commémoration des victimes de l’Holocauste.

Crime d’agression de la Russie en Ukraine : un parquet international peut être mis en place « rapidement », selon Bruxelles

Un parquet international chargé de rassembler des preuves du crime d’agression commis par la Russie en Ukraine peut être établi « rapidement », dans une « première étape » avant la mise en place d’un tribunal spécial, a estimé vendredi le commissaire européen à la Justice Didier Reynders.

Ce « centre international de coordination pour la poursuite du crime d’agression » serait installé à La Haye au siège d’Eurojust, l’agence de l’UE pour la coopération judiciaire en matière pénale, selon la Commission.

En attendant que les discussions sur l’établissement d’un tribunal spécial chargé de juger le crime d’agression de la Russie en Ukraine recueillent un soutien international suffisant, « nous devons commencer avec une première étape », a souligné M. Reynders, lors d’une réunion des ministres européens de la Justice à Stockholm.

Selon le commissaire belge, cette structure pourrait être constituée de l’« équipe commune d’enquête » qui associe déjà six États membres, l’Ukraine, le procureur de la Cour pénale internationale, Eurojust, et que les États-Unis devraient rejoindre « dans quelques semaines ».

La mise en place d’un tel parquet peut être « très rapide », selon M. Reynders. « Nous avons mis sur la table différentes propositions. Nous sommes en discussion avec les États membres, avec l’Ukraine », a-t-il indiqué, ajoutant que le sujet serait évoqué la semaine prochaine lors d’une réunion à Kyiv entre une partie de la Commission et le gouvernement ukrainien.

La Cour pénale internationale (CPI) n’est compétente que pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés en Ukraine, et non pour les « crimes d’agression » de la Russie, car Moscou et Kyiv ne sont pas signataires du traité de Rome instituant cette juridiction.

Le crime d’agression est imputable aux plus hauts dirigeants politiques et militaires d’un pays.

Fin novembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé de travailler à la création d’un tribunal spécial « soutenu par les Nations unies » pour juger ces crimes d’agression, comme le réclame Kyiv.

La Commission a soumis deux options : un tribunal international spécial, basé sur un traité multilatéral, ou une juridiction hybride, relevant du droit ukrainien, mais comportant des juges internationaux.

Cette dernière solution est privilégiée par Berlin, qui doute que l’établissement d’un tribunal international spécial recueille le soutien nécessaire au sein des Nations unies. Mais plusieurs autres pays de l’UE y sont opposés, estimant qu’un tribunal de droit ukrainien ne permettrait pas de juger le président russe Vladimir Poutine et son entourage le plus proche.