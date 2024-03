Brebis, nouvel ajout rue Fairmount, promet de remplir la panse aux amoureux de fromages québécois. Les deux jeunes passionnés qui tiennent la fromagerie veulent démocratiser le fromage, sans prétention et en toute convivialité.

C’est Gabrielle Lett, 27 ans, et Fabien LeBlanc, 24 ans, qui sont derrière le projet. Les deux amis ont fait leurs armes auprès de Max Dubois, à L’Échoppe des fromages à Saint-Lambert – « Un modèle ! », s’exclament-ils. « On voulait voler de nos propres ailes dans le domaine », ajoute Gabrielle Lett.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les fromages de chèvre et de brebis sont les coups de cœur des proprios.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Quelques sandwichs sont confectionnés sur place.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE On peut choisir entre plusieurs charcuteries et saucissons québécois.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La nouvelle adresse est au cœur du vibrant quartier du Mile End.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Les deux propriétaires, Gabrielle Lett et Fabien Leblanc

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE La fromagerie Brebis se trouve rue Fairmount Ouest. 1 /6











La boutique s’est concrétisée autour de l’idée d’être une vitrine pour les produits québécois et, notamment, des fromages de brebis et de chèvre, leurs coups de cœur. « Le but, c’est d’offrir des solutions de rechange aux fromages français et européens que tout le monde connaît déjà », affirme Fabien LeBlanc. Les étals de Brebis sont donc remplis de fromages, de charcuteries et de produits fins, tous du Québec, et bientôt de vins québécois. La boutique offre aussi des sandwichs pour combler une fringale et des plateaux de fromages pour toutes les occasions (qu’on peut réserver d’avance).

« On va conseiller autant les fins connaisseurs que les gens qui ne s’y connaissent pas du tout, puis on veut rendre ça accessible aux jeunes », dit Fabien LeBlanc. En s’installant à côté d’institutions du Mile End, les deux propriétaires espèrent se tailler une place parmi les nombreux arrêts incontournables du quartier, et bien sûr, développer une relation privilégiée avec leurs voisins.

21, avenue Fairmount Ouest, Montréal

Consultez le site de Brebis