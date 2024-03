« Ce qui va attirer les clients, c’est le visuel. Ce qui va les faire revenir, c’est le goût », a appris Thibaud Georges lors de ses études en France pour devenir boulanger-pâtissier.

Depuis que le jeune entrepreneur de 27 ans a ouvert le Bar à croissant à Belœil il y a bientôt un an, il applique méticuleusement ce principe. Ses croissants, chocolatines, pains suisses, brioches et biscuits sont un régal à la fois pour les yeux et la panse.

« On y met tout l’amour qu’on a à donner. On les fait un par un. […] Les matières premières sont triées sur le volet. On fait importer le beurre de Belgique. C’est du beurre vraiment pour les croissants. On a de belles farines québécoises. On prend le temps de faire un beau produit », explique-t-il lorsqu’on lui demande pourquoi, selon lui, de plus en plus de personnes désignent ses croissants comme les meilleurs de la Rive-Sud.

PHOTO FOURNIE PAR LE BAR À CROISSANT Croissant au caramel

Il nous avait d’ailleurs prévenue : « Les gens qui viennent ici ont du mal à aller ailleurs après. » On a tout de même croqué à belles dents dans son croissant classique, mais aussi dans celui au caramel, dans lequel on découvre un mélange sucré-salé généreux et décadent. Coup de cœur également pour la chocolatine, débordante de garniture.

Décidément, on ne pourra faire autrement que de s’arrêter de nouveau à cette sympathique adresse, d’autant plus que chaque mois, un nouveau croissant apparaît sur le menu « en fonction de la saison et des humeurs en production ».

716, rue Laurier, Belœil

Consultez la page Facebook du Bar à croissant