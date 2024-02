Tofu brouillé, purée de patates douces au safran, lentilles au chutney, le tout à déguster avec de petites crêpes salées, ça vous dit ? Amis véganes, ceci est pour vous (et tous les autres !).

Ce thali est le plat vedette du brunch proposé par Tula, joli restaurant indien végétalien installé depuis une petite année dans le Mile End. Pour cause : l’assiette propose une savoureuse variété de petits plats, issus de différentes régions de l’Inde, aux parfums uniques et aux épices ô combien typiques. Dans ce généreux plateau, composé de huit petits bols à déguster en y trempant des crêpes aux lentilles, on retrouve en outre des pommes de terre au cumin, un chutney de noix de coco aux épices fraîchement moulues, une salade de pois chiches noirs et des lentilles jaunes aux épices du sud de l’Inde.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le thali du Tula

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le sandwich Bombay est une sorte de délicieux club indien.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Autre classique : les lentilles idlis, servies avec deux sauces 1 /3





L’assiette, sans gluten, faut-il le signaler, comblera amplement deux appétits, si vous voulez notre humble avis. Et disons que pour un brunch différent, original et varié, et authentique de surcroît, dur de faire mieux ! Celui-ci vous fera carrément voyager.

Si vous voulez essayer autre chose, l’original menu propose en outre un sandwich Bombay, sorte de club indien, composé de cinq légumes (pommes de terre, betteraves, poivrons, tomates, etc.), un joyeux et copieux mélange de textures qui se laisse avaler tout seul.

Autre spécialité ici : les lentilles idlis, des petites galettes de lentilles fermentées, cuites à la vapeur, un peu sèches, soyons francs, quoique drôlement nourrissantes, à tremper cette fois dans un chutney de noix de coco ou une soupe aux lentilles.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Jolie adresse du Mile End, le Tula a ouvert dans la dernière année.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Abhishek Saraswat Arun possède en outre deux autres adresses à Toronto. 1 /2



Pour arroser le tout, ne passez pas à côté du latté doré au curcuma, surprenant et goûteux, et surtout du massala chaï, au lait d’avoine, délicieusement épicé.

C’est à Abhishek Saraswat Arun que l’on doit ce menu, dont plusieurs recettes viennent de sa mère. Originaire de Bombay (Mumbai), il s’est d’abord installé à Toronto, où il a ouvert deux restaurants non végétaliens cette fois (Khau Gully) qu’on se promet d’essayer quand on passera dans le coin. Il s’est donné comme mission d’offrir aux Montréalais une cuisine indienne authentique et santé, archi-variée, riche en saveurs, en protéines (végétales) et autres nutriments, pour sortir des sempiternels pains naans et autres samosas. D’ailleurs, « tula » signifie « équilibre » en sanskrit.

Avis aux intéressés : Tula propose un thali le midi de semaine également (toujours végétalien et sans gluten). Le menu change chaque mois, question de faire découvrir une plus grande variété de spécialités à ses gourmands clients.

Brunch offert les samedis et dimanches, de 11 h 30 à 14 h 30.

5258, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Consultez le site du Tula