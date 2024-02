Avis aux amateurs de bouffe de rue coréenne : Toki, mignon petit comptoir coréen, propose quelques plats typiques et surtout une originale création, la poutine au kimchi. Installée à deux pas de l’Université Concordia, la petite adresse rose ouverte en décembre a rapidement séduit la clientèle étudiante, avec ses coquettes assiettes à petit prix (à moins de 15 $, plusieurs options à moins de 10 $).

Attention, on ne fait pas de la grande gastronomie ici, mais Toki (« lapin » en coréen) propose plutôt des plats réconfortants et nourrissants. Pensez : tteokbokki, bol de galettes de riz frit (au goût étrangement proche des gnocchis) dans une sauce rouge aux piments, accompagné de brochettes de saucisses ; poulet frit (gnag jung) ; et la fameuse et populaire poutine au kimchi, un plat signature de poutine coréenne, épicée au wasabi et à la pâte de poudre de chili. Le tout est servi dans des plats en carton, à emporter ou à avaler sur place, le long d’un petit comptoir ou à l’une des trois petites tables. À boire : on suggère diverses boissons au lait, aromatisées à la mangue, aux fraises, ou pourquoi pas au dalgona, ce biscuit coréen popularisé notamment dans la série Squid Game.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Pas de grande gastronomie ici, plutôt des plats réconfortants et nourrissants, notamment ce tteokbokki, bol aux galettes de riz frit.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Le petit local rose porte bien son nom : Toki veut dire « lapin » en coréen.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Amateurs de lapins, bienvenue !

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE C'est au couple formé par John Oh et Yukyung Kim (également derrière Thé Bora, rue Monkland) que l'on doit la mignonne adresse.







C’est au couple formé de Yukyung Kim et de John Oh (également derrière Thé Bora, rue Monkland, et feu Kiwa, dans la même rue) que l’on doit la mignonne adresse, qui vaut le détour ne serait-ce que pour sa déco, ses affiches et ses toutous de lapins à profusion, dans un local qui fut jadis un simple espace d’entreposage. Amateurs de culture coréenne en général, et de K-pop en particulier, sachez qu’on trouve en outre ici quelques produits dérivés de la mascotte du populaire groupe féminin NewJeans (un lapin, on l’aura deviné !).

Ouvert du lundi au samedi de 15 à 21 h

1411, rue Pierce, Montréal