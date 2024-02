Pony nous invite à déguster ce que la Corée du Sud a de meilleur à offrir : le BBQ coréen. Le nouvel établissement de la rue Sainte-Catherine Ouest nous transporte directement à Séoul, et dans ses rues frénétiques, pour offrir une expérience authentique et électrisante.

Le projet, longtemps réfléchi par les propriétaires Hanhak Kim (du groupe Otto) et Vien Man Cao-Tran (Bar Otto et Ăn Chơi Plaza), s’est finalement concrétisé avec l’aide de Wongu Jeon et de Jongwook Lee (9 Tail Fox), qui aident à la cuisine. Les deux propriétaires ont même fait un voyage en Corée du Sud pour s’imprégner de la culture culinaire et « ramener l’âme de la rue coréenne à Montréal », signale Hanhak.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le combo pour quatre personnes rassasie à coup sûr.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le kimchi jjigae, ragoût traditionnel coréen de kimchi

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le tteokbokki, gâteaux de riz sautés épicés et gâteaux de poisson

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Les champignons arborent le logo du Pony.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le Milkis Fizz et le Seoul Sour

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’établissement offre une panoplie de boissons : saké, soju, vins, bières et makgeolli. 1 /6











Avis aux amateurs de viande : les pièces sont de qualité. On trouve du porc et du bœuf, et quelques coupes marinées avec soin pendant 48 heures, à cuire sur le gril. Coup de cœur pour l’épaule de porc marinée dans une sauce soya maison, où la saveur umami explose en bouche.

Les propriétaires ont fait le pari de ne pas offrir de menu à volonté. On peut donc opter pour y aller à la pièce, ou pour des combos pour deux ou quatre qui viennent avec les accompagnements classiques : kimchi maison, daikon mariné, laitue, japchae – parfaits pour ajouter un peu de fraîcheur (et d’acidité) au repas.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le local, conçu par la firme Architecture Synthèse, nous plonge dans les rues de Séoul.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE On peut avoir un peu plus d’intimité dans les cabines thématiques.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE L’équipe de Pony (de gauche à droite) : Jongwook Lee, J-P Louis, Vien Man Cao-Tran, Wongu Jeon et Hanhak Kim 1 /3





Les plats d’accompagnement valent aussi le détour, que ce soit le poulet frit, recette de Hanhak Kim, le tteokbokki (gâteaux de riz sautés épicés et gâteaux de poisson) ou bien un kimchi jjigae (ragoût). Depuis peu, l’établissement ouvre pour le dîner du mercredi au dimanche, où on peut se sustenter pour moins de 20 $ d’un délicieux donkkaseu (filet de porc pané avec une sauce demi-glace coréenne) ou d’un sandwich de poulet frit.

Du côté des boissons, Pony fait la part belle aux soju et soju aromatisés, qui accompagnent à merveille le BBQ. Plusieurs cocktails signature, créations de l’assistant-gérant Mathew Morgan, sont de bonnes introductions aux saveurs coréennes, et l’établissement offre du makgeolli, des sakés et des bouteilles de vin (quelques nature), choisis par Daphné Blondin.

On se rend donc chez Pony pour se laisser transporter en Corée du Sud et se rassembler autour d’un gril. Et pas de souci si c’est notre première fois, le directeur de la salle, J-P Louis, et les serveurs sont là pour nous guider !

1608, rue Saint-Catherine Ouest, Montréal

Consultez la page Instagram de Pony BBQ coréen