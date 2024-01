Thierry-Tri Du-Boisclair, fils du célèbre chef Tri-Du, et aujourd’hui propriétaire du restaurant de sushi du Plateau de son père, vient d’ouvrir un nouvel établissement à deux pas du marché Atwater. Le concept : un petit verre, une petite bouchée, dans une ambiance décontractée, un brin festive, en prime futuriste.

Néons mauves, comptoir industriel, banquettes plastifiées, le design épuré quoique très travaillé, signé Gauley Brothers, a radicalement métamorphosé le petit local, où se trouvait jadis la Maison du Kebab. Pensez Tri en l’an 3000, façon Blade Runner.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Au menu du Regashi, des bouchées à partager (ou pas !) comme ce toro de maguro (thon rouge), vieilli en chambre de vieillissement.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE À l’intérieur, pensez Tri, quelque part en l’an 3000.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La sommelière Anaïs Marchand a dressé une petite carte des vins. On opte sinon pour du saké d’importation privée (L’eau et le riz).

Regashi, littéralement « héritage » en japonais, n’est pas un izakaya traditionnel. Au menu, on trouve ici quelques toutes petites bouchées à partager, façon tapas, mariant protéines du Québec (thon de Gaspésie, huîtres des Îles, etc.) et techniques japonaises. Avis aux amateurs : les poissons sont vieillis dans une chambre de vieillissement, située à la vue des clients directement derrière le bar, ce qui leur donne une longueur en bouche assez unique, plutôt inédite.

Pour arroser le tout, la sommelière Anaïs Marchand a dressé une petite carte des vins. On opte sinon pour du saké d’importation privée (L’eau et le riz) ou on se laisse tenter par un cocktail exotique. Prévoir 40 $ par personne pour venir grignoter (alcool en sus), 80 $ pour se rassasier. Ouvert du mardi au samedi, de 18 h à « tard ».

820, avenue Atwater, Montréal