Après les excès du temps des Fêtes, un peu de répit pour le portefeuille. Vous êtes nombreux à demander des suggestions de vins peu chers. Je recommande le plus souvent des vins issus d’une viticulture responsable, produits de façon écologique et équitable. C’est plus difficile d’en trouver à bas prix, et les vins hyper manipulés ou médiocres pullulent dans cette gamme. Mais il y en a ! En voici trois d’un très bon rapport qualité-prix.

Légèreté venue d’Espagne

Utiel-Requena est une appellation du centre-est de l’Espagne, dans les collines au-dessus de Valence. On pense généralement que ces climats chauds donnent des vins costauds, et ça a longtemps été le cas. Mais l’altitude dans ces régions permet aussi l’élaboration de vins à la fraîcheur surprenante. Cultivé sur un haut plateau calcaire, à 900 mètres d’altitude, les cépages macabeo et sauvignon blanc préservent leur acidité et permettent l’élaboration de ce vin frais et léger. Un joli nez ouvre le bal, avec des arômes d’agrumes, d’herbes, de pomme verte. La bouche est toute en fraîcheur, avec des notes de zeste, et de légers amers qui ajoutent du relief. Sec, simple, mais très bien fait, c’est un vin passe-partout qui se laisse boire seul avec plaisir, et qui accompagnera aussi des salades vertes, un risotto aux légumes verts, un poisson poêlé avec huile d’olive, citron et herbes fraîches.

Garde : à boire

Ecovitis Fuenteseca Utiel-Requena 2022, 14,15 $ (12681131), 12 %, Bio

L’éclat fruité du bobal

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Enologica del Oleana Calabuig Vin d’Espagne 2022

Issu de la même région que le Fuenteseca, ce vin rouge est entièrement élaboré avec du bobal, un très vieux cépage local, le plus cultivé dans ces contrées. Capable de produire des vins colorés et puissants, et beaucoup de vins ordinaires, il est parfois vinifié de façon à mettre de l’avant son éclat fruité. C’est le cas ici, et grâce entre autres à la fraîcheur des raisins cultivés en altitude, on se retrouve avec un vin léger et pimpant. Sa couleur est pâle et son nez, fruité, avec des arômes de framboise, de cerise, ainsi qu’une pointe de fleurs et de garrigue. Sec, léger, frais et peu tannique, c’est un vin simple mais réjouissant, à condition de le servir frais. Il accompagnera un poisson aux tomates et aux herbes, une salade de betteraves au chèvre, un tartare de bœuf.

Garde : à boire

Enologica del Oleana Calabuig Vin d’Espagne 2022, 13,25 $, (14189932), 12,5 %, Bio

Impressionnant pour le prix

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Chatons du Cèdre Cahors 2020

Malgré une hausse de prix de plus d’un dollar, ce vin reste parmi les meilleurs achats à faire à la SAQ. Issu d’une activité de négoce, chapeautée par les frères Verhaeghe – qui figurent parmi les plus grands vignerons de Cahors –, il est élaboré avec du malbec et 10 % de merlot. D’une couleur soutenue, il offre un très joli nez, au parfum de mûres, de ronces et de bleuets, avec des notes de terre noire, d’encre et d’épices. Et quelle belle bouche ! Elle fait preuve de matière, avec un fruit mûr, mais aussi beaucoup de fraîcheur. Des tannins modérés, fins et légèrement fermes, s’étirent en finale. Sa complexité et sa tenue impressionnent à ce prix. Parfait pour la table avec un steak frites, un confit de canard, du bœuf braisé.

Garde : 2 à 3 ans

Chatons du Cèdre Cahors 2020, 15,55 $ (560722) 13,5 %