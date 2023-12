Bien établi à Saint-Lambert depuis 2010, Bidon Taverne Culinaire grandit. Il y a quelques semaines, le restaurant bistronomique a ouvert une seconde succursale sur la Rive-Sud, à Sainte-Julie. Si les deux adresses proposent le même menu de saison qui met en valeur des aliments frais et locaux, le nouveau décor est plus moderne, mais tout aussi chaleureux que celui de l’établissement original.

Le risotto aux pétoncles et champignons du Québec, la joue de bœuf braisée et les tagliatelles aux fruits de mer comptent parmi les plats principaux les plus populaires, indique Alain Ejeil, copropriétaire de Bidon Taverne Culinaire depuis 2018, en précisant que le menu est appelé à changer en janvier.

« Avec l’hiver, on aura des plats plus réconfortants », souligne-t-il. Côté entrées, on se délecte entre autres du boudin noir et pétoncles ou des huîtres (à prix d’ami les mercredis). Les chefs exécutifs de chacune des succursales, Marc-Alain Campeau, à Saint-Lambert, et Bianca Rousseau, à Sainte-Julie, laissent également aller leur créativité en inscrivant à l’ardoise un plat du moment chaque semaine.

PHOTO FOURNIE PAR BIDON TAVERNE CULINAIRE Le restaurant de Sainte-Julie propose un décor plus moderne.

PHOTO FOURNIE PAR BIDON TAVERNE CULINAIRE Le coin bar



Pour accompagner le repas, une belle variété de vin d’importation privée a été sélectionnée par la sommelière Valérie Cadieux. « Chaque fois qu’elle voit un client, elle sait exactement quel genre de vin lui offrir », promet Alain Ejeil.

Pendant la période des Fêtes, les deux Bidon Taverne Culinaire sont ouverts le 23 décembre, du 28 au 30 décembre, puis selon l’horaire habituel à partir du 3 janvier.

2000, rue Léonard-De Vinci, à Sainte-Julie, et au 35, boulevard Desaulniers, à Saint-Lambert