Quand on demande sur les réseaux sociaux où l’on peut trouver les meilleurs hamburgers de la Rive-Sud, le nom Twisted Burger sort très souvent.

Le restaurant, ouvert en 2015 dans le secteur LeMoyne de Longueuil, offre en effet de décadents burgers avec une touche tex-mex qui vaut vraiment le détour. De plus, la famille Velazquez vient tout juste d’ouvrir sa troisième succursale, dans le centre commercial Le Boulevard, à deux pas de la future station de la ligne bleue du métro, à Saint-Léonard.

« Après notre restaurant familial à Longueuil et notre resto-bar de l’avenue du Mont-Royal, on essaie maintenant le concept de comptoir de service rapide », nous explique le dynamique président Alejandro Velazquez, arrivé au Québec en 2007, quatre ans après sa sœur et ses parents. Le menu du comptoir a été simplifié, on a conservé les burgers les plus populaires en plus d’ajouter de la pizza au menu, elle aussi pimentée de saveurs mexicaines.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Twisted Burger offre des classiques de la cuisine américaine avec une touche tex-mex qui fait toute la différence.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La pizza Nortena, avec bœuf haché assaisonné, oignons grillés et jalapenos épicés.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Alejandro Velazquez est arrivé au Québec en 2007, quatre ans après sa famille. En 2015, la famille d’origine mexicaine ouvrait son premier restaurant à Longueuil. 1 /3





M. Velazquez admet que le concept, importé de la chaîne locale lancée par son cousin en Illinois, a été plus difficile à implanter ici au départ, les clients optant généralement pour des classiques. Mais les plats les plus populaires sont désormais les burgers Martian, Dragon, Alamo et El Diablo, généreusement garnis tantôt de guacamole, de jalapenos frais, de sauce habanero ou encore de coriandre ou de mayo-chipotle. Et tout ça est fait maison : « On sert uniquement de la viande fraîche, on a confié notre recette à une boucherie de LaSalle qui nous fournit en exclusivité, nous apprend Alejandro Velazquez. Nos sauces, notre guacamole, nos ailes de poulet, tout est fait maison. On veut de la fraîcheur dans toutes nos recettes. »

Laval est la prochaine cible de la famille Velazquez, probablement avant la fin 2024.

205, rue Saint-Louis, LeMoyne ; 35 avenue du Mont-Royal E, Montréal ; 4270 rue Jean-Talon E, Saint-Léonard