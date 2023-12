Un petit creux dans le Vieux ? Ciccio’s, nouvelle petite sandwicherie à l’italienne, plantée sur la rue Saint-Nicolas, propose une jolie variété de sandwiches classiques à l’italienne, dans un décor nostalgique à souhait.

Ici, on ne réinvente pas la roue. On sert des sandwiches au prosciutto (tomate, mozza et pesto), à la dinde (mozza, bacon, tomate, laitue), etc.

Le concept : « Beau, bon, pas cher », résume le copropriétaire Gian Paolo de Riggi, qui signe aussi le design orangé et joliment rétro du casse-croûte (avec ADR design studio, une boîte de design familiale).

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CICCIO'S Au menu également : des salades.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CICCIO'S Des antipastis complètent le court menu.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU CICCIO'S Le désign orangé, joliment rétro, est signé ADR design studio. 1 /3





À noter que le pain, bien alvéolé quoique nourrissant, à mi-chemin entre la baguette et la ciabatta, a été spécialement pensé par la boulangerie Forno West (à Westmount), à qui l’on doit aussi le tiramisu proposé en dessert.

Plateaux d’antipastis classiques (olives marinées, mortadelle, artichauts) et quelques salades complètent le menu, qu’on peut consommer sur place (au comptoir ou l’unique table avec deux petites banquettes) ou à emporter.

Pour arroser le tout, on sert ici des boissons italiennes (limonata, aranciata, etc.), bières et vins (à emporter seulement) avec, bien sûr, et pour clore le tout, un petit espresso, doppio, piccolo (le cortado n’existe pas en Italie, le saviez-vous ?), ou pourquoi pas, carrément un pistaccino, délicieux mocha à la crème de pistache !

Sandwiches à partir de 12 $. Ouvert de 9 à 17 h du lundi au mercredi, 9 à 18 h du jeudi au samedi.

411 Rue Saint-Nicolas, Montréal