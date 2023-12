Il y a un nouveau service de traiteur en ville, qui fait aussi chef à domicile, pour répondre à vos moindres besoins de réception gourmande. Qui plus est, l’exceptionnelle équipe de Chaud devant a encore la capacité de répondre à quelques demandes de dernière minute pour les Fêtes.

Jean-François Fournier, Amine Nasrallah, Daria Tchoudakova et Véronique Gravel sont les quatre partenaires de ce projet de gastronomie événementielle. Pendant la pandémie, Jean-François, qui avait surtout travaillé comme sommelier dans sa carrière (Majestique, Montréal Plaza, Cabane d’à côté), a repris une vieille passion à la maison : la cuisine. Sa « clientèle » a beaucoup aimé et en a redemandé.

Quant à Amine, qui avait été sous-chef au Toqué ! et au Montréal Plaza, il ne souhaitait pas regagner la restauration après 15 années de service. Il s’est donc associé à Jean-François. Les deux femmes, elles, œuvrent davantage dans les coulisses. La première tient les cordons de la bourse, tandis que la seconde gère l’image et les communications de l’entreprise.

Couteaux de mer

Tostada au thon

Guédilles de crevettes

Babas au rhum







« Je n’avais pas envie d’une armée de serveurs en noir qui ne disent pas un mot ! » lance Jean-François. Ainsi naissait donc une offre de traiteur dépoussiérée, avec des bouchées locales de saison et un service aussi chaleureux que professionnel.

L’autrice de ces lignes a pu faire l’expérience « Chaud devant » deux fois, dont une, complètement par hasard, cette semaine, à l’occasion d’une dégustation de vin dans le loft de l’agence Le vin dans les voiles. Après des amuse-bouches tout en fraîcheur végétale et/ou maritime, il y a eu quelques clins d’œil aux classiques des Fêtes avec une superbe terrine surmontée de canneberges et un « sandwich » de foie gras entre deux tranches de délicieux pain d’épices.

À l’automne, j’assistais à un évènement à plus grand déploiement, pour une centaine de personnes, dans la superbe salle Toundra du Planétarium. L’équipe avait été agrandie pour l’occasion avec du personnel ami provenant des établissements où les fondateurs ont travaillé dans le passé. Les invités se promenaient d’une station à l’autre pour déguster fruits de mer, petites assiettes de légumes et labneh, hotdogs de fin de soirée, desserts variés, etc. De plus, les cocktails servis et les vins choisis étaient de qualité.

Bref, que ce soit pour six personnes à la maison, pour un grand groupe en formule cocktail dînatoire ou pour un mariage, Chaud devant s’adapte.