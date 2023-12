Amateurs de bons bains, bonne nouvelle. Ça bouge dans l’industrie ces jours-ci ! Un petit nouveau est né à Montréal, un Ström s’est installé dans le Nord, et les institutions que sont le Balnea ou le Bota Bota ne cessent de se renouveler. Tour d’horizon en quatre temps.

Au cœur de la ville

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le nouveau Spa Carré St-Louis

Excellente nouvelle pour les Montréalais en mal d’évasion, en quête de repos, sans auto ! Un nouveau repaire détente a ouvert cet automne, en plein cœur de la ville, et devant une station de métro.

C’est à la famille Sandhu (des restaurants Sandhu, India Rosa) que l’on doit ce petit bijou, un havre de paix creusé en plein Plateau – par bouts à la main ! –, dans une opération qui s’est étirée sur trois ans et qui a posé son lot de défis, comprend-on.

Où donc ? Pile devant le métro Sherbrooke, dans le sous-sol de l’hôtel Carré St-Louis, là où se trouvait jadis une crêperie bretonne.

À peine le pied posé dans l’entrée de l’hôtel, le charme opère. Règne ici un climat de calme et de zénitude, mariant tradition et modernité, dans un décor épuré d’inspiration orientale, signé Mu Architecture. Disons que la folie de la ville est ici vite oubliée.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le nouveau Spa Carré St-Louis

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un bain à remous pour relaxer.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Espaces de détente

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Un sauna sec 1 /4







Certes, l’espace est restreint. Oubliez le contact avec la nature. Ce spa urbain maximise néanmoins son espace avec goût (mention spéciale aux voûtes et à la céramique importée d’Italie) et propose tout ce qu’il faut pour un circuit thermal optimal : un grand bain à remous, un bain de vapeur à l’eucalyptus, un sauna sec et un bain froid. Sans oublier l’espace détente et sa dizaine de lits invitants, musique de circonstance incluse.

À l’étage, des soins de massothérapie sont offerts. L’été, une terrasse sur le toit promet aussi d’attirer bien des clients. On espère y ajouter un bain avec vue imprenable sur le parc. Enfin, un restaurant dans un local adjacent complètera prochainement l’offre, avec un menu santé pour les clients en mode détente. Pensez : smoothies, cocktails, salades et encas légers… avec une touche orientale, il va sans dire !

À partir de 65 $ le circuit d’eau. Rabais étudiants sur demande. Ouvert tous les jours jusqu’à 22 h.

La famille Strøm s’agrandit

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le nouveau Strøm spa est situé dans les Laurentides, là où se trouvait auparavant le Polar Bear.

La famille s’agrandit : après L’Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke et Québec, voilà que Strøm spa vient de s’implanter à Saint-Sauveur. Pas n’importe comment, mais en rachetant l’ancien Polar Bear et son concurrent et voisin, Bagni Spa Station Santé.

L’acquisition, en toute discrétion, remonte à l’an dernier. Une fois toutes les rénovations terminées, d’ici quelques années, ce nouveau Strøm à deux pas du Mont Gabriel promet d’être assez spacieux merci, s’étirant des deux côtés de la bucolique rivière Simon, avec un nombre indéfini de bains en tous genres.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un grand bain à remous

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Espace détente

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Un des saunas

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Chaises suspendues avec vue

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le café Fika propose des plats pour se sustenter 1 /5









Pour l’heure, et dans la première phase des travaux, on a donné quelques coups de peinture (noire) ici et là (côté Polar Bear) pour légèrement, mais sûrement, changer la signature des lieux. Les fidèles du (feu) Polar Bear demeurent néanmoins en terrain connu : les jolis bains (chauds, froids, etc.) se suivent ici le long de petits chemins sinueux, dans un décor rocheux enchanteur, avec vue sur la montagne et accès à la rivière pour les plus courageux. Les casiers demeurent inchangés, tout comme le bain vapeur et les saunas secs.

Entre autres légères bonifications : des chaises suspendues dans une salle détente ici, des lits chauffants à venir là, ainsi qu’un second petit pont pour donner accès à l’autre rive, quand celle-ci ouvrira. Sans oublier l’offre des soins, qui n’a désormais rien à envier aux autres Strøm. Tout comme le casse-croûte, le café Fika, dont le menu se retrouve d’un Strøm à l’autre.

Le gros changement à venir est pour janvier, alors qu’on promet, de l’autre côté de la rivière, l’ouverture du restaurant Nord, dont le design a été confié à LemayMichaud, lequel servira le même menu gastronomique que les autres spas de la famille. Pensez : tartare de saumon, champignons sauvages sur pain naan, cuisse de canard confite, etc. On promet aussi, dans une prochaine phase (2025), quantités de bains en tous genres sur cette autre rive en devenir. Un projet à suivre, assurément.

À partir de 64 $ le circuit d’eau. Différentes promotions d’ouverture en vigueur. Ouvert tous les jours jusqu’à 22 h.

Piscine avec vue

PHOTO FOURNIE PAR BALNEA La nouvelle piscine à débordement du Balnea, pour s’en mettre plein la vue !

Il a beau avoir près de 20 ans, le Balnea n’a pas pris une ride. Mieux, il se renouvelle même sans cesse (et c’est loin d’être fini !) avec, tout dernièrement, l’ajout d’une vaste piscine à débordement, pouvant accueillir près de 20 personnes.

S’étendant sur près de 20 mètres, cette dernière acquisition, judicieusement posée en terrasse, donne littéralement l’impression de se jeter dans le lac Gale. Disons que la vue sur les montagnes est ici assez imprenable et le ressourcement, assuré.

On ne se lasse pas de ces vastes installations nichées en pleine campagne estrienne. L’expérience nature est effectivement dure à battre. On s’y sent seul au monde. Même en période achalandée, il est toujours possible de se retrouver seul, près du lac, immergé dans un bain nordique ici, ou bien au chaud dans un cocon du salon marocain là. La nouvelle piscine vient sans nul doute ajouter un espace de choix au circuit d’eau déjà riche et multiple.

PHOTO FOURNIE PAR LE BALNEA Les vastes installations du spa, situé à Bromont

On nous promet en prime prochainement, directement sous ce nouveau bain, une salle de repos de sable fin, orientée plein soleil, pour une expérience plage quatre saisons.

Les travaux ont été confiés à MacKay-Lyons Sweetapple Architects, pour leur approche à faible impact environnemental, laquelle s’inscrit dans la philosophie du lieu. À noter que les infrastructures de traitement des eaux usées viennent d’ailleurs d’être refaites et qu’on prévoit ajouter du chauffage à la biomasse l’an prochain.

Ce n’est pas tout : les projets d’expansion, qui atteignent 12 millions (auxquels Québec a contribué à hauteur de 5 millions), comptent aussi un projet de jardins maraîchers et de serres hivernales pour alimenter toute l’année le restaurant Lumami en légumes frais. On compte également doubler la capacité du Beatnik hôtel, propriété du Balnea, à deux pas de là, dans les prochaines années. Bref, on n’a pas fini d’en entendre parler !

À partir de 50 $ le circuit d’eau. Soins en sus. Ouvert jusqu’à 20 h tous les jours, 22 h les vendredis et samedis.

Des nouvelles du Bota Bota

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Le Bota Bota en plein froid hivernal

En voilà un autre qui devrait faire jaser prochainement. On nous chuchote que d’importants et bienvenus agrandissements sont dans les tiroirs pour l’année à venir. D’ici l’annonce officielle, qu’on devine importante, plusieurs nouveautés méritent déjà mention.

Il faut dire que le Bota Bota n’a cessé de multiplier son offre depuis son ouverture dans le Vieux-Port, en 2010. Outre le circuit d’eau sur le bateau, une expérience inédite dans l’univers des spas au Québec, on a ajouté des jardins en 2015, un vaste espace extérieur comptant quantité de bains et d’aires de repos, en plus d’un sauna, où les chuchotements sont exceptionnellement tolérés. Le saviez-vous ? Un accès à l’eau a été ajouté sur le bateau en 2017 (et c’est un secret bien gardé), pour s’immerger directement dans le fleuve !

PHOTO MORGANE CHOQUER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Depuis son ouverture, le Bota Bota a notamment ajouté son espace jardin, sur la terre ferme.

Nouveauté dans ce lieu unique de détente depuis peu : les jeudis reconnexion, pour cibler la clientèle en quête d’une expérience « spa social ». Ici, et à date fixe, donc (le prochain étant prévu pour le 14 décembre, on compte ensuite rendre l’évènement hebdomadaire), les téléphones et les conversations à voix basse sont permis. Nous y étions pour la première et rassurez-vous : personne n’abuse. Au contraire : cette ambiance plus décontractée se prend plutôt bien !

On vient en prime d’ajouter des circuits de méditation guidés pour accompagner les visiteurs dans leur parcours, à travers le sauna sec, le bain froid et la salle de méditation. Soulignons enfin que tout le mois de décembre, le menu du restaurant (La traversée) doit être bonifié. Pensez : pétoncles, filet mignon, même des journées huîtres. Avis aux amateurs !

À partir de 60 $ le circuit d’eau. Soins en sus. Ouvert jusqu’à 22 h tous les jours.