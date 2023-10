Après s’être « exilé » à Hudson pour devenir le directeur général du superbe Willow Inn, Danny Smiles fait son grand retour à Montréal, a appris La Presse, et pas n’importe où. Il reprend le local de Maison publique, dont la fermeture a été annoncée à la fin du mois d’août.

Certes, celui qu’on a connu à l’écran dans Chuck & Danny’s Road Trip, dans Top Chef Canada et dans Iron Chef Canada avait déjà remis un pied dans la métropole en ouvrant au printemps le Double’s, dont la gestion au quotidien a été confiée à Victor Petrenko (alias Coach Vic). Le dive bar est vite devenu le repaire des musiciens vedettes, comme Dave Grohl et Yves Tumor.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @DOUBLESLATENIGHT Double’s, un dive bar, est le plus récent projet de Danny Smiles.

Haut de gamme

Mais le nouveau projet est plus haut de gamme et permettra aux Montréalais de renouer avec la cuisine du populaire chef. Chose rare par les temps qui courent, des nappes blanches recouvriront les tables.

« Les gens me demandent quel genre de cuisine je vais faire. Je ne sais pas trop quoi répondre sinon en disant que ce sera “ma” cuisine, développée au fil du temps, c’est-à-dire un mélange d’influences françaises et italiennes, avec une twist montréalaise », nous a expliqué Danny Smiles, la semaine dernière, autour d’un café dans le Mile End.

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Après avoir annoncé sa fermeture à la fin d’août après plus de 10 ans d’activité, Maison publique a fait son dernier service le 16 septembre.

Vous aurez compris que celui qui a fait ses adieux au défunt Bremner en décembre 2019, après huit ans de loyaux services, n’a pas l’intention de faire revivre Maison publique. Il a tout simplement racheté le fonds de commerce de l’ancien propriétaire, Derek Dammann. Ce dernier est resté fort silencieux depuis l’annonce de la fermeture de son restaurant sur les réseaux sociaux, où il disait vouloir s’écouter et mettre fin à ce grand chapitre sur une note positive. Les clients et l’équipe étaient bien dépités de perdre leur « Maison ».

Café-bar

En plus de la chaleureuse salle à manger que les habitués du restaurant à l’angle des rues Marquette et Gilford ont connue, Danny Smiles reprend le local adjacent, où il fera probablement un café-bar, ouvert de jour et de soir. Ses partenaires dans l’aventure sont Mitchell Laughren (chef exécutif du Willow Inn), Andrew Park (Bremner, Liverpool House) et l’artiste Dan Climan, dont les œuvres se trouvent dans plusieurs restaurants de la métropole.

C’est l’Atelier Zébulon Perron qui s’occupe de concevoir l’espace, pour lui donner une nouvelle vie. La naissance de ce qui s’annonce être une future grande table montréalaise est prévue à l’hiver.