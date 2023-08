Printemps & Kev

Le meilleur poké du Grand Montréal ?

On ne sait pas si c’est le meilleur poké de la région métropolitaine, mais il en a été décidé ainsi par une adolescente de 17 ans qui en a goûté bien d’autres ! De surcroît, Printemps & Kev, à Saint-Lambert, est sûrement un des plus jolis restaurants où on peut s’installer pour déguster son bol de riz surmonté d’un grand choix d’ingrédients frais ou une panoplie d’entrées, de sushis, de makis, de sashimis, etc.