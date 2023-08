À Montréal, la pâtisserie vit un moment paradoxal. De nouvelles boutiques apparaissent tandis que des classiques (Juliette & Chocolat, Crémy) disparaissent tristement. Il y a deux semaines, on vous parlait de l’adorable Nanana, rue Jean-Talon. Au tour de l’élégant Mélilot, dans Outremont, d’être la « vedette » de cette rubrique. Le très haut de gamme comme pari de survie ? Peut-être bien.

Avec un Pain doré, un Première Moisson et, jusqu’en 2018, une Pâtisserie de Gascogne, l’avenue Laurier Ouest a toujours été une destination plutôt traditionnelle, « sûre », en matière de boulangerie/pâtisserie. L’arrivée d’un trio issu de la restauration raffinée, composé du pâtissier d’origine bretonne Aurélien Kerzerho (Maison Boulud, Rosélys), du maître d’hôtel Vincent Gagnon-Boisvert (Leméac, Henrietta) et de l’amoureuse du vin Clémence Corbière (Candide) change la donne.

Mélilot PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Fraises, estragon et blé soufflé composent ce dessert original.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Pêche, amande et romarin se superposent ici.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Amateurs d’agrumes, découvrez cette tartelette citron et combava.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Chocolat et sarrasin font bon ménage. L’ingrédient surprise de cette sphère ? Le cidre.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Petits fours, grand kouing amann et autres délices attendent sous cloche. 1 /5









Le nom du commerce le laisse entendre : ici, on explore des parfums et des ingrédients moins usités, comme le mélilot, le cidre, le combava (agrume), etc. On peut s’attendre à des mariages « champ gauche », comme la rhubarbe et l’ylang-ylang.

Avant de se lier en affaires, Aurélien, Vincent et Clémence se sont liés d’amitié, pendant la pandémie. « Nous étions voisins et nous étions tous les trois au chômage. Aurélien nous préparait des desserts de rêve, raconte Clémence. On s’est dit qu’il fallait absolument que ce gars-là ait sa propre boutique. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE La designer Sarah Pelletier a imaginé la jolie boutique.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Avenue Laurier Ouest ou Paris ?

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Vincent Gagnon-Boisvert, Clémence Corbière et Aurélien Kerzerho sont les trois propriétaires de Mélilot.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Destination : Mélilot 1 /4







C’est pour la fidélité (et les moyens !) de sa clientèle et parce que « Vincent est un gars du quartier » que le trio a choisi de s’établir à Outremont. La rumeur d’une nouvelle pâtisserie haut de gamme s’est vite répandue dans le coin et, dès l’ouverture, les curieux sont débarqués, puis sont revenus.

Il faut dire que la boutique conçue par la designer Sarah Pelletier est particulièrement attirante, avec son superbe comptoir aux arrondis sensuels et sa luminosité générale. La terrasse, avec chaises bistro françaises, donne envie d’y faire la pause.

Au-delà des salivantes créations pâtissières et de quelques glaces maison, Mélilot propose également pains, quiches et sandwiches pour un lunch sur le pouce. « Il y a peu d’options in and out sur Laurier Ouest », constate Clémence. C’est maintenant chose du passé. Et pour ceux et celles qui voudront plutôt s’éterniser sur la jolie terrasse, il y aura peut-être un jour un permis d’alcool permettant de siroter du vin tout en se salant/sucrant le bec !

1062, avenue Laurier Ouest, Montréal