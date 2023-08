En plus de ses nombreux centres de vélo de montagne situés à proximité, Québec offre des kilomètres de pistes cyclables qui donnent accès à de nombreux attraits touristiques et culturels.

(Québec) Certains pourraient s’en étonner, mais l’offre de vélo à Québec est tout simplement exceptionnelle. D’abord par des centres de vélo de montagne situés à moins de 30 minutes de route de la Vieille Capitale, mais aussi avec un réseau de pistes cyclables qui invite à la découverte.

Côté fleuve

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La place des Canotiers, dans le Vieux-Québec, dispose de nombreux accès aménagés pour les vélos.

Avec le début l’an dernier du projet pilote de navette fluviale Québec–Sainte-Anne-de-Beaupré, il est désormais possible, en une seule journée, de se balader à vélo le long du fleuve en croisant le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, les chutes Montmorency, le Vieux-Port et la promenade Samuel-De Champlain. C’est encore plus facile quand on loue un vélo à assistance électrique – il y a deux boutiques de location en Basse-Ville, Cyclo Services et Location Echo Sports.

De là, on peut choisir d’embarquer à bord de l’AML Suroît, mais on peut aussi explorer la Basse-Ville avant d’appareiller – les horaires de départ sont sur le site web de Croisières AML. Le Corridor du littoral, qui longe le fleuve Saint-Laurent de Beauport à Saint-Augustin-de-Desmaures, permet justement de découvrir dans toute sa splendeur la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain, le plus grand projet développé à ce jour par la Commission de la capitale nationale. Au cœur de cet investissement de 193 millions de dollars se trouve la Station de la plage, avec son impressionnante piscine à débordement, son bassin miroir et ses jeux d’eau ainsi que ses vastes étendues de sable fin. Bref, apporter son maillot dans ses affaires est fortement conseillé, d’autant plus que l’endroit compte des vestiaires et un casse-croûte.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La station de la Plage de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain compte une piscine à débordement et un bassin miroir (à gauche).

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La piscine à débordement permet aux baigneurs d’observer le fleuve Saint-Laurent de façon inédite.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Comme les autres installations aménagées sur quelque sept kilomètres de berge entre les ponts et la côte Gilmour, la station de la Voile de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain a été imaginée avec le vélo en tête.





De retour à la marina du Vieux-Port, on monte à bord de l’AML Suroît – il ne faut pas se fier au nombre limité de places du support à vélos, on nous assure que tous les clients cyclistes peuvent embarquer avec leur monture. Le voyage sur le fleuve vaut le coup en soi, ne serait-ce que pour le point de vue unique du Vieux-Québec, avec le Château Frontenac en contre-plongée. On se retrouve rapidement tout près des battures de l’île d’Orléans, une position qui offre un coup d’œil inédit sur les belles maisons de ferme, mais aussi sur les magnifiques chutes Montmorency quand on se tourne vers le nord. En moins d’une heure, on voit bientôt apparaître les deux clochers du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré : « Les touristes peuvent faire la visite à pied du village et de la basilique, monter dans un bus pour aller en excursion au canyon Sainte-Anne ou au Mont-Sainte-Anne, il y a plusieurs choix d’activités, dit Noémie Cousineau, directrice du marketing et des communications chez Croisières AML. Et comme il y a de plus en plus de demandes en matière de mobilité durable, utiliser la navette fluviale offre une alternative à l’automobile. »

Le retour vers Québec par la véloroute Marie-Hélène-Prémont offre une multitude de points de vue et d’arrêts gourmands. Ça commence dès que l’on a franchi le long quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, où nous accueillent au cœur du village le café Apollo et la crèmerie Sammy’s, deux commerces tout neufs dirigés par la même équipe de jeunes entrepreneurs locaux. « On voulait créer, oui, une crèmerie, mais aussi un endroit rassembleur, quelque chose qui est vraiment représentatif de la communauté qui rajeunit, qui s’implique », dit Laurie Gauvin, copropriétaire de Sammy’s, qui a importé de Nouvelle-Zélande une machine permettant de mélanger directement devant les clients crème glacée et fruits congelés, un concept plein de fraîcheur encore inconnu au Québec.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, inauguré en 2022, mène directement au cœur du village.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le café Apollo, voisin de la crèmerie Sammy's, a ouvert ses portes en 2022.



L’essentiel de la véloroute parcourt en fait l’avenue Royale jusqu’à L’Ange-Gardien, ce qui permet de prendre le pouls de la plus ancienne rue de la colonie – avant de relier Québec à Montréal, le chemin du Roy a d’abord assuré le lien entre le cap Tourmente et la Vieille Capitale. On y croise donc des dizaines de demeures ancestrales. On peut même lire les nombreuses affiches qui relatent l’histoire de la seigneurie de Beaupré et des censitaires qui ont habité ces terres fertiles dès 1636. À Château-Richer, il ne faut pas manquer d’arrêter chez Praline et Chocolat, une toute petite boutique qui offre pâtisseries, gâteaux et chocolats fins. On peut aussi apporter quelques gâteries avec soi et les conserver jusqu’au prochain arrêt, le vignoble Domaine L’Ange-Gardien, pour les déguster en accompagnement d’un verre de vin de dessert, une des spécialités de la maison. Avec sa magnifique terrasse champêtre, le vignoble invite à la détente et il est avantageusement placé à mi-chemin du périple. « Si les gens veulent manger, on offre des plateaux de fromages et charcuteries que l’on amène directement sur la terrasse pour qu’ils puissent profiter du moment présent », dit Catherine Ferland, coordonnatrice aux ventes.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le vignoble Domaine L’Ange-Gardien produit environ de 35 000 à 40 000 bouteilles par année, des cuvées de cépages hybrides dont certaines ont été décorées à la plus récente Coupe des Nations. C’est notamment le cas du médaillé d’or vin rosé élaboré à partir de Radisson.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La véloroute Marie-Hélène-Prémont emprunte l’avenue Royale sur plusieurs kilomètres.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Praline et Chocolat est un arrêt gourmand à ne pas manquer à Château-Richer.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le Domaine Maizerets, qui borde le Corridor du littoral, dispose de toutes les installations d'accueil pour les cyclistes.







Impossible de passer devant les chutes Montmorency, toujours aussi spectaculaires, sans s’approcher plus près. On l’a fait du côté ouest, dont l’aménagement de la passerelle sera bientôt achevé. Le point de vue est saisissant et cela permet de reprendre la route plus rapidement. À partir d’ici, on rejoint le Corridor du littoral ; la piste cyclable traverse Beauport avant de passer par le Domaine Maizerets, magnifique parc urbain de 27 hectares qui a littéralement traversé les siècles. Le Séminaire de Québec l’a acquis en 1705 avant de le vendre à la Ville en 1979. Les sentiers du grand parc ne sont pas accessibles en vélo, mais on trouve près du stationnement toutes les installations nécessaires pour faire la pause pendant qu’on découvre à pied ce joyau du patrimoine culturel québécois.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE En place depuis plus de 300 ans, le Domaine Maizerets est une oasis de verdure en pleine ville de Québec.

Quelques kilomètres nous séparent maintenant du Vieux-Port, où on doit rendre notre vélo à assistance électrique. Mais si le cœur vous en dit et que vous tolérez encore d’être assis sur une selle, Québec offre depuis 2021 son service de vélopartage à assistance électrique – les vélos ont jusqu’à 70 kilomètres d’autonomie et peuvent rouler jusqu’à 32 km/h. Lancé en mai 2021, àVélo comptait 10 stations et 100 vélos ; il y a maintenant 74 stations et 780 bicyclettes. À terme, on parle de 1000 vélos répartis dans 100 stations implantées sur un vaste territoire allant de Sainte-Foy à Beauport.

Côté montagne

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Empire 47 dispose de sa propre école de vélo de montagne, qui offre plusieurs cours et forfaits d’initiation.

La grande région de la capitale nationale peut certainement être considérée comme la Mecque du vélo de montagne au Québec. Quelques-unes des stations sont même situées à moins de 30 minutes du centre-ville, une situation idéale pour le visiteur qui souhaite s’initier aux plaisirs de ce sport qui connaît un essor fulgurant depuis la pandémie. Nous sommes allés fouler les sentiers les plus accessibles d’Empire 47, du Sentier du Moulin et du Centre Castor.

Empire 47 (Lac-Delage)

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Catherine Roy et son conjoint Christian Déry, copropriétaires du centre Empire 47

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La piste Familiale d’Empire 47 longe des pâturages, ce qui permet quelques rencontres pour le moins agréables.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Parmi les installations destinées à l'apprentissage du vélo de montagne, on trouve à Empire 47 une « pump track » entièrement asphaltée.





C’est le centre le plus achalandé au Québec, probablement parce qu’il est le plus accessible, autant par sa proximité que par son choix de sentiers destinés aux débutants. « On a bâti le centre un petit peu à l’envers des autres, soutient le directeur général Christian Déry. Quand on a commencé, certains nous prenaient moins au sérieux, mais on a vraiment bâti le site pour que ça soit familial, avec une offre de sentiers qui permet de progresser avec les années. Mais on a depuis ajouté un peu de tout. » Sur 70 kilomètres de sentiers, Empire 47 a maintenant plusieurs pistes expertes et extrêmes, et on compte en ajouter trois autres l’an prochain. Le genre de diversité qui permet aux parents de se payer la traite pendant que les enfants suivent un cours ou que les plus petits s’amusent à la halte-garderie – oui, on offre ce service les week-ends.

À terme, Empire 47 devrait offrir près de 85 km de sentiers, un domaine cyclable qui permet de limiter les bouchons. Le centre de Lac-Delage compte aussi sur un impressionnant parc de près de 125 vélos de location, dont près de 20 à assistance électrique – c’est sans compter la centaine de vélos à roues surdimensionnées qui roulent dans les sentiers l’hiver. « On loue entre 9000 et 12 000 vélos par année », affirme Christian Déry.

Empire 47 compte aussi sur sa propre école de vélo de montagne, avec ses nombreuses zones d’apprentissage. « Une piste familiale de 4 km vient d’ouvrir. Tout notre secteur école de vélo a été aménagé de ce côté-là, explique Catherine Roy, conjointe et associée de Christian Déry. On peut y pratiquer les drops et les sauts de façon sécuritaire. »

Les Sentiers du Moulin (Lac-Beauport)

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La Buvette du Moulin propose un menu bistro qui se distingue par la qualité de ses ingrédients.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les Sentiers du Moulin proposent 65 kilomètres de sentiers de tous les niveaux, dans deux zones distinctes qui offrent de superbes panoramas.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le sentier Raph a été entièrement réaménagé de façon à permettre un tracé plus large offrant différentes lignes de descente.





Le centre de Lac-Beauport est à l’inverse prisé depuis longtemps par les mordus de la discipline. Mais cela ne veut pas dire que certains de ses sentiers ne sont pas appropriés pour les novices. « On était réputé pour être un centre très difficile, mais on a effectué un virage il y a trois ans pour devenir un peu plus accessible pour la famille et les débutants », explique Laurence Hamel, directrice du service à la clientèle. On a notamment fait une réfection complète de la Raph, une piste facile qui fait désormais près de 7 km, sans compter la Ti-Louis, spécialement destinée à l’apprentissage.

Les Sentiers du Moulin ont aussi adopté une charte de progression qui permet aux cyclistes de connaître les pistes en fonction de leurs caractéristiques, non seulement le niveau de difficulté, mais aussi le style de tracé, qu’il s’agisse d’un sentier Enduro ou Cross-Country, et s’il est travaillé mécaniquement ou laissé à son état naturel. Laurence Hamel souligne d’ailleurs que les centres de la région de Québec entendent tous souscrire à cette charte développée en collaboration avec Vélo Québec. « Actuellement, c’est un peu disparate. Une piste intermédiaire dans un centre va être plus difficile dans un autre, souligne-t-elle. Quand tout le monde va être arrimé, ça va être plus facile pour les gens de s’y retrouver. »

« L’après-vélo » est certainement l’autre élément qui distingue le centre de Lac-Beauport. La Buvette du Moulin propose un menu bistro dans un décor de style scandinave, mais néanmoins décontracté, à l’intérieur ou sur la magnifique terrasse. Il y a aussi des vestiaires complets pour se décrasser avant de passer à table. On a goûté au burger kale et bacon, il vaut à lui seul le détour.

Centre Castor (Saint-Gabriel-de-Valcartier)

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les pistes du centre Castor, situé sur les terres de la base militaire de Valcartier, sont un heureux mélange de sentiers travaillés avec soin et de tracés « old school » volontairement laissés dans un état presque naturel.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Point de rencontre surnommé le QG, situé à mi-montagne du centre Castor



Petit dernier des centres de vélo de montagne de la région de Québec, le centre de Saint-Gabriel-de-Valcartier est à 20 minutes de la sortie du pont Pierre-Laporte. Ici, on met l’accent sur la progression. « La montagne est divisée en trois sections, qu’on peut faire en boucle, explique Marie-Christine Daignault, éditrice et rédactrice en chef du magazine Racines, qui agit aussi comme instructrice au mont Castor. Les novices peuvent apprendre en restant à la base, les intermédiaires progressent à mi-montagne et les experts grimpent jusqu’au sommet. »

Le centre compte seulement sur 10 kilomètres de sentiers, mais on monte nécessairement moins longtemps avant de pouvoir profiter de belles descentes. On va d’ailleurs bientôt aménager un sentier d’ascension plus facile pour se rendre à mi-parcours, une amélioration bienvenue pour ceux qui n’ont pas le même rythme qu’une guide en montagne ! Les pistes ont aussi été conçues pour qu’on puisse y garder un rythme naturel d’un virage à l’autre et d’une bosse à l’autre. On nous l’avait promis avant de descendre la MATrice, une piste facile qui nous a plaqué le sourire au visage. C’est à la fois sécurisant pour le débutant et satisfaisant pour le rider plus expérimenté ; les défis sont prévisibles, bien calculés, et aucune zone de danger n’est exposée.