De l’aveu même de la chef d’origine turque installée au Québec depuis plus 25 ans, le mois de septembre est son favori, alors que l’abondance et quelques-uns de ses aliments fétiches – aubergines, tomates – sont au menu.

Et c’est l’occasion par excellence de découvrir Bika Ferme & Cuisine, l’inspirante table de Fisun Ercan, en ce mois qui nous fait passer en douceur de l’été à l’automne.

Justement, les réservations pour le mois de septembre viennent tout juste d’ouvrir et, au moment d’écrire ces lignes, il restait encore plusieurs plages horaires pour découvrir les délices de cette table champêtre située à Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Outre son cadre bucolique, où vous pourrez admirer, depuis la magnifique serre où sont accueillis les clients, les jardins que la chef et son équipe bichonnent avec beaucoup d’amour (et de jus de bras !) durant la belle saison, Bika propose une expérience axée sur l’écoresponsabilité et la durabilité, une rencontre entre la fine cuisine turque et les produits du terroir québécois.

Dans l’assiette, vous retrouverez bien sûr les produits frais des jardins ou des conserves maison, ou encore des fruits, légumes, protéines animales ou végétales sourcées dans la région et transformées sur place. Même les plats en céramique (Céramik B) ou les tasses (Makiko) proviennent d’artisans locaux.

Deux formules sont offertes, façon menu dégustation : le lunch (samedi et dimanche) au prix de 135 $ par personne ou encore le souper (vendredi et samedi) à 185 $ par personne, et le menu change tous les jours, selon les inspirations et arrivages. Le service est inclus et vous pouvez apporter votre propre alcool pour accompagner votre repas.

À noter que les réservations pour le mois suivant ouvrent le 20 du mois précédent et que cette année, Bika sera en action jusqu’en décembre. Pour octobre, encerclez la date du 20 septembre sur votre calendrier !

980, chemin du Grand Bernier, Saint-Blaise-sur-Richelieu