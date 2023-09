Découverte au hasard d’une randonnée de vélo de montagne au mont Oak, à Bromont, la crèmerie Oaké a ouvert ses portes à la mi-juillet précisément avec les cyclistes en tête. Représentée par un gros cornet coloré sur les cartes des sentiers du Parc des sommets, la crèmerie artisanale est en voie de devenir un incontournable !

Passionnés de vélo et de course cross-country, Éric Brunelle et Chantal Bédard réfléchissaient à leur projet depuis presque trois ans. « Il y a de plus en plus de familles qui viennent à vélo et souvent, on voit des parents dont les tout-petits rechignent un peu. On s’est demandé ce qu’on pourrait faire pour rendre l’expérience plus agréable. Quand j’ai vu les gens descendre la côte pour venir se garer à la crèmerie, j’en ai eu les larmes aux yeux. J’en rêvais ! »

Crème glacée, gelatos, sorbets, tout est fait maison chez Oaké. C’est Éric qui a mis au point les recettes – sa crème glacée au café faite avec de l’espresso de la Brûlerie Virgin Hill, de Foster, est notre coup de cœur personnel. « On avait pensé engager un pâtissier, mais Éric adore ça, il a été chef pendant 15 ans à la caserne des pompiers de Pointe-Saint-Charles, poursuit Chantal. On a suivi un cours ensemble à Montréal et un autre en ligne chez Carpigiani, spécialiste italien chez qui on a acheté notre machine. Notre but est d’ailleurs d’aller suivre un cours avancé en Italie dès janvier. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La crèmerie Oaké, à Bromont, est située juste au bas des sentiers de vélo de montagne du mont Oak.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE « C’est “oaké” de se gâter. » Surtout après un après-midi de vélo de montagne !

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Chantal Bédard et Éric Brunelle, copropriétaires de la crèmerie Oaké, de Bromont.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE L’affogato est préparé avec de l’espresso de la Brûlerie Virgin Hill, torréfacteur de Foster, près du lac Brome.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Un salon vitré a été aménagé dans une salle adjacente au comptoir de service.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Les crèmes glacées, gelatos et sorbets de la crèmerie Oaké sont tous faits maison. 1 /6











Si les recettes de gelato d’Éric Brunelle sont étroitement inspirées de l’Italie, sa crème glacée respecte les traditions d’ici. « On tient aussi à offrir de la crème glacée, parce que c’est ce qui va le mieux pour les sandwichs, par exemple », assure-t-il en ajoutant que sa recette de biscuits est celle qu’il a fait fureur pendant 20 ans à la caserne. L’objectif d’Éric est aussi de pouvoir faire ses propres cornets gaufrés, de même que ses trempages au chocolat et au caramel.

Tout ça pour mieux servir une clientèle qui est invitée à prolonger la pause sur la terrasse ou dans le petit salon – on prévoit rester ouvert tout l’hiver. « On ne voulait pas d’une crèmerie où les gens restent cinq minutes et repartent avec leur cornet, nous dit Éric Brunelle. Notre objectif est de faire de la crèmerie un véritable lieu de rencontre. »

1393 rue Shefford, # 101, Bromont