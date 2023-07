La fresque qui orne le mur est l’œuvre de Melora Hardin, une amie de la propriétaire, mais aussi actrice – que l’on connaît notamment pour son rôle dans The Office – et artiste à ses heures.

L’enseigne turquoise bien reconnaissable des Petit Dep vient d’apparaître boulevard Saint-Laurent, à l’angle de l’avenue Laurier.

Avec cette quatrième succursale située dans le Mile End, le café-épicerie-buvette ressemble davantage à son petit frère de Griffintown, contrairement aux deux adresses du Vieux-Montréal (qui ont plutôt un côté « dépanneur »).

Dès que le permis d’alcool sera prêt, on y servira des vins, des bières et des cocktails à consommer sur place, qu’on pourra accompagner de planches mixtes à partager : burrata, charcuteries, trio de houmous, gravlax de saumon... On y propose déjà un menu de prêt-à-manger composé de sandwichs, salades, poudings de chia ou yogourt et granola, sans oublier les viennoiseries fraîches tous les matins, qui proviennent de L’Amour du pain.

Comme dans la plupart des autres Petit Dep, on y trouve une section épicerie composée presque en totalité de produits québécois, dont les friandises de Candylabs, les beurres de noix de Logan petit lot, ou encore les croustilles des Filles Fattoush – pour n’en nommer que quelques-uns.

Ouvert dès 8 h tous les jours, et jusqu’à assez tard en soirée pour festoyer.

5125, boulevard Saint-Laurent, Montréal