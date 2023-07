Nouveau concept et espace réimaginé, c’est un vent de fraîcheur qui souffle sur le Centre Sheraton Montréal avec Stanley.

Destiné autant aux touristes qu’aux résidants, le nouveau restaurant se veut un endroit convivial et sans prétention où on peut manger matin, midi et soir, explique le directeur général, Bertil Fabre. On peut s’y retrouver entre collègues de bureau pour le dîner, y passer une soirée entre amis ou prendre un verre avant un spectacle au centre-ville.

Le menu a été conçu pour satisfaire la clientèle variée avec des plats individuels et à partager. « Il y a bien sûr des burgers et des clubs sandwichs, mais on a aussi une cuisine plus raffinée pour la clientèle extérieure comme notre poke bowl et notre risotto au homard », affirme Bertil Fabre. Les goûts et les saveurs de Montréal sont mis en valeur et l’offre en boissons – que ce soit la carte des vins ou celle des cocktails et mocktails – a été complètement revue.

« C’est un espace ouvert, c’est chic et de bon goût », précise Bertil Fabre. Le nouveau concept vient rehausser l’offre culinaire du Quartier des affaires. Les pâtisseries – et les frites – valent le détour, dit-on.

1201, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal