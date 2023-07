Montréal a un nouveau restaurant pour faire grande impression. Hiatus trône aux 45e et 46e étages de Place Ville Marie, là où se trouvait l’observatoire. À partir du 27 juillet, normalement, c’est en dégustant une cuisine d’inspiration japonaise dans un espace chic que l’on pourra regarder la métropole de haut.

Yoann Therer a une belle feuille de route. Le Québécois a été chef de cuisine du célèbre restaurant L’Abattoir, à Vancouver, après avoir travaillé à l’Araxi (Whistler). De retour à Montréal depuis un an et demi, il a fait un bref passage au Mousso. Son bras droit Iari Prassi a pour sa part passé du temps à l’Île Flottante. Olivier Vigneault, du Jatoba, s’occupera des poissons crus. En salle, on renoue avec quelques anciens employés du défunt Pastel, dont Alexandre Plourde comme directeur exécutif et le sommelier Olivier Butcher. Aux cocktails bien travaillés : Tim Robertson.

Hiatus fait partie du portfolio du groupe A5 et sera sans doute l’offre la plus haut de gamme des propriétaires du Jatoba, Nomi, HÀ Vieux-Montréal et de nombreux autres établissements.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Cette fraîcheur de thon rouge est servie dans la belle vaisselle de la potière montréalaise Makiko Hicher.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Ce petit pain au lait ne fera que deux bouchées !

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Selon l’endroit où on est assis, au Hiatus, on peut voir le mont Royal, le centre-ville ou le sud.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’équipe de cuisine a aussi une vue spectaculaire.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une partie de l’équipe du Hiatus : Alexandre Plourde(directeur exécutif), Stéphane Pilon (A5), le chef Yoann Therer, Mia Abarbanel (maître d’hôtel) et Alexandre Besnard (A5).

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Au 45 e étage, on trouve un café ouvert de jour.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Au 45e étage, ce bar plus feutré est parfait pour un 5 à 7.













Au départ, Alexandre Besnard, Stéphane Pilon et les autres membres de l’équipe A5 avaient pensé faire un restaurant à sushis, mais le menu a pris une autre tournure, toujours très inspirée du pays du Soleil Levant, mais riz en moins. Les assiettes sont travaillées avec une minutie presque maniaque, pour le bonheur des pupilles autant que des papilles.

La salle conçue par Sid Lee Architecture célèbre aussi cette esthétique épurée que l’on pourrait associer au Japon, mais qui en fait est inspirée de l’hôtel Public à New York. Le bois clair est partout. Les murs et le mobilier de l’atelier montréalais Vaste en sont faits. La vaisselle est l’œuvre d’une excellente céramiste d’ici, Makiko Hicher.

D’un côté du 46e étage, il y a la salle à manger. De l’autre, des salles privées qui peuvent servir aux réunions professionnelles ou aux groupes souhaitant plus d’intimité. Le bar qui donne sur le sud est aussi d’une certaine splendeur.

Hiatus, c’est également le 45e étage qui, lui, sera ouvert le midi pour une expérience rapide, avec une offre de boîtes bento. L’espace, dont l’ambiance est complètement différente, avec ses plafonds bas et son atmosphère plus feutrée, sera ouvert pour le 5 à 7.

1, Place Ville Marie, Montréal