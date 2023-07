« Jamais deux sans trois », dit le dicton. Après avoir ouvert le restaurant Les Cuisiniers, il y a deux ans, puis le Divino, l’année dernière, le chef Ian Perreault est de retour avec un nouveau projet sur la Rive-Sud. Cette fois, ce sont les saveurs méditerranéennes qui sont à l’honneur.

Située dans le même bâtiment que ses deux autres établissements à Sainte-Julie, la Cantine Grecque a été imaginée dans l’esprit des cantines d’autrefois, où l’on servait rapidement de la nourriture « bonne et simple », indique le chef.

Brochettes de filet d’épaule AAA, souvlakis de poitrine de poulet, pitas et tzatziki figurent au menu du restaurant qui propose des viandes grillées sur charbon de bois et où il est possible d’apporter son vin.

Soucieux de satisfaire l’appétit des clients plus pressés, Ian Perreault a choisi de miser sur un système permettant de commander et de payer directement à la table. Dans la salle d’une quarantaine de places, on remarque aussi la présence d’un robot qui vient épauler l’équipe.

« Mais il va toujours y avoir un serveur sur place », tient à préciser le chef, conscient que ces aspects technologiques peuvent rebuter certaines personnes. Il croit toutefois détenir un concept intéressant en ces temps de pénurie de main-d’œuvre. Il espère d’ailleurs le multiplier d’ici peu. « L’objectif, c’est d’en ouvrir d’autres », confie-t-il.

Ouvert du mercredi au dimanche, de 16 h 30 à 20 h 30.

1970, rue Léonard-de-Vinci, Sainte-Julie