Wendake

Le grand retour de La Sagamité

(Wendake) Le 2 décembre 2018, La Sagamité, véritable institution de la communauté de Wendake, a été complètement détruite par les flammes. Quatre ans et demi plus tard, contre vents et marées, le populaire restaurant rouvre ses portes ce 24 juin, plus grand et plus beau, en conservant en son cœur sa mission de faire connaître les traditions des Premières Nations.