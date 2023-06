L’été est officiellement entamé, et avec la belle saison, de nouvelles terrasses continuent de faire leur apparition un peu partout dans la province. Voici deux ouvertures dignes de mention.

La Presse

Dans Lanaudière, la bien-aimée Alchimiste Microbrasserie fête ses 22 ans en rouvrant sa brasserie au public – une première depuis 2014 –, dotée d’une toute nouvelle terrasse, ce qui ajoute 148 places aux 45 du bar à bière à l’intérieur. En tout, 15 lignes de fût sont là pour désaltérer les clients, ce qui est complété par un menu axé sur les produits de la région. On en profite pour admirer la murale de l’artiste montréalais Marc-Olivier Lamothe, retraçant l’histoire de l’entreprise.

PHOTO FOURNIE PAR CIEL ROSE La terrasse d’inspiration mexicaine du Ciel Rose

Vous vous ennuyez de la terrasse sur le toit de l’ancienne boîte de nuit Tokyo, sur Saint-Laurent ? Voici qu’elle reprend du service avec le nouveau projet nommé Ciel Rose. Le coup d’envoi de cet espace extérieur de 2000 pieds carrés est le 23 juin ; plus de 200 personnes pourront y faire la fête dans une déco inspirée par la Riviera Maya, au Mexique. On promet cocktails colorés, tartares, sashimis et tacos et des DJ pour vous faire danser tout l’été.

PHOTO HALLOU MARYAM, FOURNIE PAR L’HÔTEL NELLIGAN La nouvelle terrasse rénovée de l’Hôtel Nelligan

Direction Vieux-Montréal, où l’Hôtel Nelligan vient de dévoiler la transformation de sa terrasse, confiée à l’Atelier Zébulon Perron, qui ne chôme pas ces temps-ci. Installée au sommet de l’hôtel et offrant une belle vue sur les alentours, la Terrasse Nelligan veut proposer un look plus sophistiqué et un menu repensé pour attirer les foules. Pensez plats à partager, tour de fruits de mer et cocktails élégants. Le week-end, les brunchs seront aussi de la partie.

681, rue Marion, Joliette

3709, boulevard Saint-Laurent, Montréal

106, rue Saint-Paul Ouest, Montréal